Yanis y Artabe no quieren ser hijos pródigos

Yanis Mouloud Rahmani Cordeiro tiene 19 años y es un mediapunta zurdo nacido en Champigny Sur Marne (Francia), pero que se quedó a vivir a Sestao con apenas ocho años,. Pasó del fútbol base del Sestao River y San Pedro a Lezama, donde entró en como alevín hasta llegar al Basokonia, donde ha jugado alternando con el juvenil de División de Honor. Ander Artabe Sánchez tiene dos años más y es vizcaíno, de Sopelana. Juega de lateral izquierdo, y al igual que su compañero, ingresó en Lezama en categoría alevín. También jugó en el juvenil y el Baskonia, aunque la campaña pasada ya militara cedido en 2ªB en las filas del Laudio, club donde llegó a disputar 13 partidos.

Ahora ambos forman parte de la plantilla del Sestao River, club al que han llegado cedidos por el Atheltic de Bilbao el pasado mes de agosto, en virtud del convenio de colaboración que mantienen ambas entidades. Continúan una senda que en los últimos años ya conocieron otros nombres como Magunazelaia, Igor Arnáez, Jon Iru o Mikel Orbegozo, y que se vio interrumpida la pasada campaña, coincidiendo con la llegada de Ángel Viadero y Alfonso Del Barrio al banquillo y secretaría técnicas del club de Las Llanas. Los dos sub23 esperan con impaciencia ser partícipes del inminente derbi que enfrentará este sábado a su actual club, el Sestao River, con el Bilbao Athletic, filial del club al que pertenecen.

Yanis y Ander decidieron este verano aceptar su cesión al River. “Me pareció muy interesante cómo tenían programada la temporada, con objetivos muy ambiciosos, y con un campo como Las Llanas que siempre garantiza ambiente de fútbol” razona Artabe, que ya conocía la categoría tras haber militado la temporada pasada, también cedido por el Athletic, en el Laudio.: “La situación en Ellakuri era diferente: luchábamos por un objetivo distinto, como era mantener la categoría recién estrenada. Además se añadieron problemas económicos, cuando dejaron de pagar y eso, quieras o no, influye mucho en cualquier vestuario. De todas formas también hay parecidos, pues al fin y al cabo jugábamos “finales” cada semana: nosotros por no bajar, el River por subir.

Yanis: "Jugar en el Sestao es como hacerlo en casa"

Diferentes circunstancias concurrían en su compañero de aventura. “Tenía ganas de dar el salto a la 2ª B después de dos años alternando Tercera con juveniles” - afirma Yanis - “y la opción del River me pareció la más interesante para progresar”. Casualmente el joven jugador de origen argelino y portugués, llegó de su Francia natal a Sestao a la edad de ocho años, con lo que se puede decir que juega como en casa: “Desde pequeño ya iba a Las Llanas, y ahora juego aquí. Venir al Sestao suponía hacerlo al mejor equipo del grupo esta última temporada, con una gran afición y una gente que me es conocida; pero también significaba volver a entrenar en Galindo diez años después y eso me traía recuerdos de la infancia. Resulta muy cómodo y agradable porque es como jugar en casa, con tu familia y tus amigos viniéndote a ver al campo cada partido. Rahmani, que venía de alternar entre División de Honor juvenil y Tercera, debuta en Segunda B, una categoría de la que destaca que “los partidos se juegan con más intensidad, más fuerza, son mucho más disputados. La igualdad es máxima y como salgas relajado cualquier equipo te puede ganar. Hay que estar concentrado desde el primer minuto al último.”

Para ambos jugadores el partido tiene un carácter especial porque, según Yanis, “el rival es el filial del equipo al que pertenecen además de tratarse ahora mismo de un rival directo en el objetivo de seguir entre los cuatro primeros clasificados con derecho a playoffs de ascenso”; mientras Ander reconoce que se enfrentan al que ha sido su equipo de toda la vida, pero sin tiempo para sentimentalismos: “ahora defiendes otros colores y sólo piensas en llevarte los tres puntos en juego para Sestao.”

Uno y otro esperan participar del reencuentro en la que ha sido su cuna deportiva, aunque si nos atenemos a los números el delantero tiene más papeletas de jugar como titular que el defensa. Yanis está entrando cada vez más en los planes del míster, más aún con la reciente baja de Jito que otorga necesariamente más minutos a los hombres de vanguardia. Jugador zurdo técnico y marcadamente ofensivo, reconoce que donde se encuentra más cómodo es en la mediapunta por detrás del delantero, lo que viene a ser el puesto de “10”, aunque precisa que en Lezama también había jugado en punta, como hombre más adelantado.

Artabe: "Ser convocado esta última jornada ha sido un empujón de ánimo y moral para mí,"

El futbolista francés, que se ha encontrado en el vestuario de Las Llanas con sus paisanos Yacine y Khous, no se queja de su estreno en la categoría: “El míster ha confiado en mí desde el primer partido; me está dando minutos y yo por mi parte sólo puedo seguir trabajando para intentar aportar lo mejor para el equipo.”Situación distinta a la que atraviesa Artabe, que el último partido de liga entraba por segunda vez en una lista de convocados. Llegado como segundo lateral izquierdo de la plantilla verdinegra, el gran rendimiento de Sergio Rodríguez está siendo su principal obstáculo:“Sergio está en un momento muy bueno y así lo está demostrando en su rendimiento en el campo.” El de Sopelana no desespera y apela a su polivalencia y constancia como factores para superar la situación: “En Lezama he jugado también más adelantado, de extremo o interior por la izquierda, e incluso en el Baskonia he llegado a jugar partidos de central. De todas formas no jugar es algo que a ningún jugador le gusta, pero me queda seguir trabajando lo mejor posible todos los días en el entrenamiento para, primero, seguir siendo convocado, y, luego, optar a entrar en el equipo. Son pequeños pasos, pero no te puedo negar que el ser convocado esta última jornada ha sido un empujón de ánimo y moral para mí, “

Yanis está convencido, a pesar de ser un campo que históricamente no se le ha dado nada bien al Sestao River, de que su actual equipo puede ser el primero en sacar esta temporada puntos del fortín de Lezama: “La plantilla está bien, animada, con ganas de que llegue ya el sábado. Sabemos de la dificultad pero creemos en nuestras posibilidades. Hay confianza y hemos demostrado que sabemos sufrir en los partidos. Su compañero coincide: “El vestuario piensa que se puede ganar perfectamente en Lezama. Será difícil pero no imposible, y confiamos en nuestras armas para superar al Athletic en casa.”

Artabe: "Sería un error fijarse solo en Williams"

Aprovechando el conocimiento directo de la plantilla rival, los dos cachorros apuntan las claves de su trayectoria hasta el momento: “Los resultados dicen que en casa se están mostrando muy fuertes, ganándolo todo y en algunos partidos incluso con goleadas” recuerda Rahmani, que coincide con Artabe en la adecuación del campo de Lezama a las características del juego del filial: “Es un campo grande, con espacios, que les viene muy bien a su juego, con muchos futbolistas ofensivos y rápidos.” Además remarcan el error que supondría fijar su atención en Iñaki Williams, como sentencia el lateral verdinegro: “Está en un grandísimo momento de forma, pero no es el único jugador que hay que tener en cuenta. Hay otros compañeros muy peligrosos, como por ejemplo Sabin Merino, que saben hacer daño en la defensa rival. Son ante todo un buen bloque, en el que las individualidades saben ir en la misma dirección, y sería un error fijarse en uno sólo.”

Los elogios hacia los que hasta hace unos meses eran sus compañeros no dejan de ser lógicos en los dos cachorros cedidos al equipo verdinegro. “Conozco a casi todos, y con todos ellos me llevo muy bien. Hay que tener en cuenta que con algunos he compartido vestuario desde alevines “ admite Yanis, mientras que Ander se atreve a concretar: “Sabin Merino, Markel Etxebarría, Juaristi, Néstor Salinas…Hemos compartido muchas vivencias y eso deja huella. Aún no hemos hablado del partido pero estoy seguro que algo surgirá y comentaremos de aquí al sábado.”

Yanis: " Me considero un jugador de la calle que ha madurado en Lezama"

Derivando el asunto a temas personales Yanis reconoce su afición por el Freestyle, una modalidad de fútbol callejero que le marcó de pequeño: “creo que se me da bien desde que era crío. Me considero un jugador de la calle, con pasión por el balón, y que ha madurado en Lezama. Mi hermano mayor, que estuvo jugando en los juveniles del Barakaldo hasta que tuvo que marchar por motivos de trabajo, es el futbolero de la familia y el que siempre me aconsejaba. Pero sin duda mi ingreso en Lezama me ha hecho aprender muchísimo. De pequeño sólo pensaba en los regates, los pases, las filigranas… Ahora entiendo el fútbol de otra manera, y creo que me he hecho un jugador mucho más competitivo.

Ander por su parte encaja en el paradigma de futbolista universitario que compagina su actividad deportiva en el Sestao con sus estudios por la mañana. Preguntado por el debate existente a raíz de la decisión de un equipo tan próximo como el Barakaldo de modificar sus hábitos de entrenamiento, el defensa se mostraba convencido: “Se puede sacar tiempo para todo: entrenar, jugar, estudiar, quedar con los amigos…Respetando la opinión contraria, no creo que deba afectar al entrenamiento la hora de la mañana o la tarde que sea. Cuando entrenas a estos niveles vas siempre con muchas ganas; yo diría que más aún cuando sales del estudio – como es mi caso – o del trabajo.”

Como no podía ser menos, y a petición de VAVEL, Yanis y Artabe se pronunciaron sobre el desenlace del derbi: “Me resulta muy difícil pronosticar, y eso que este sábado acerté la porra del ‘Clásico’ – afirmó el primero – así que apuesto por cualquier resultado que signifique llevarse los tres puntos de Lezama.” Su compañero resultó un poco más atrevido y se decantó por un 0-1.