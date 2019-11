Llagostera - Tenerife: que no decaiga

Duelo inédito en Segunda División, como todos los que ha disputado en la presente temporada el Llagostera, el que depara la decimotercera jornada. Catalanes y canarios se miden enfrentando rachas completamente opuestas; los locales no conocen la victoria desde mediados de septiembre y solo han ganado una vez en cinco jornadas en su campo, mientras que los blanquiazules suman tres semanas sin perder, mejorando notablemente las sensaciones del inicio del curso y con Diego Ifrán en gran estado de forma tras haberse perdido las primeras jornadas por lesión.

El Llagostera, con necesidad de ganar

No afrontan los locales el partido en un momento sencillo. Tras la destitución de Santi Castillejo hace algunas jornadas, los resultados no han llegado de la mano de Lluís Carrillo, que debe reconducir la situación de los suyos, incapaces de ganar desde el 20 de septiembre. En Palamós, los números son aún más preocupantes, y es que los catalanes solo han vencido en una ocasión, ante el Leganés, en la segunda jornada de la competición.

Lluís Carrillo: "Saldremos a morder, más que nunca"

Así, el técnico del Llagostera se mostró preocupado en la previa del encuentro, señalando que aún quedan muchas cosas por corregir en su plantilla: "Todos estamos haciendo un trabajo brutal, analizando las mejoras que podemos hacer e intentando en todo momento que los jugadores estén al 200% de ahora en adelante". En cuanto a su rival de este domingo, Carrillo destacó que el Tenerife es un equipo peligroso: "Hacen grandes asociaciones que nos pueden hacer mucho daño. Todo ello añadiendo que su punta, Ifrán, está enrachado".

No podrá contar el 'míster' del Llagostera con Robert Simón ni Enric Pi, lesionados, al igual que con los exblanquiazules Óscar Rico y Juanjo Expósito, que siguen con molestias y no han entrado en la convocatoria del conjunto franjirrojo.

El Tenerife llega con bajas importantes

El conjunto entrenado por Álvaro Cervera afronta el choque tras una buena dinámica de juego y resultados. Los tinerfeños, que lograron su primera victoria en su última salida, frente al Zaragoza, encadenan tres semanas consecutivas sin perder. Tras la victoria ante el Barça B llegó el triunfo en La Romareda y después el empate ante el Alavés, en un partido en el que los blanquiazules pudieron vencer en el tramo final del mismo.

Sin embargo, la semana no ha sido nada tranquila para los canarios. La salida del 'Ruso' García el pasado miércoles ha traído mucha polémica al entorno blanquiazul, a lo que ahora se sumará la marcha del guardameta Jacobo. El argentino, en declaraciones posteriores a su salida, no tuvo más que palabras críticas para el que fue su entrenador: "Como siga manejando así las cosas, tarde o temprano le irá mal. Haciendo las cosas de esta manera, no creo que les vaya bien".

Cervera: "Dirigir cien partidos al Tenerife es un orgullo"

El técnico blanquiazul quiso responder al ex del Murcia en rueda de prensa: "Me pone a mí de mentiroso cuando el mentiroso es él. Todas estas cosas no me gustan y distraen, pero es lo que nos ha tocado vivir. Insisto, creo que no son buenas". Sobre el partido de este domingo, Cervera quiso destacar algunas de las virtudes del Llagostera: "Jugamos contra un equipo de mucha brega, mucha pelea, muchas segundas jugadas… Tendremos que estar muy bien y muy atentos a todas las acciones del partido".

El conjunto blanquiazul no podrá contar en este partido con Vitolo, sancionado por acumulación de tarjetas, mientras que Aitor Sanz es baja por un esguince de rodilla y Maxi Pérez por un proceso gastrointestinal. De esta manera, han entrado en la convocatoria los canteranos Cristo Díaz y Víctor García, en una lista formada por 18 hombres: Roberto, Carlos, Moyano, Cámara, Carlos Ruiz, Hugo Álvarez, Arnaéz, Rivero, Ricardo, Suso, Cristo Martín, Guarrotxena, Uli Dávila, Aridane, Ifrán y los citados Cristo Díaz y Víctor.

Munuera Montero dirigirá el encuentro

El Tenerife no conoce la victoria con el colegiado andaluz

José Luis Munuera Montero, del comité andaluz, será el encargado de impartir justicia en este duelo inédito. El colegiado no ha coincido aún con el Llagostera, si bien ya arbitró al Tenerife la pasada campaña, en dos ocasiones en las que los blanquiazules cayeron derrotados. En la primera de ellas los tinerfeños cedieron ante el Lugo (0-1) con expulsión de Aitor Sanz; mientras que en la segunda cosecharon una nueva derrota ante el Mallorca en el Iberostar Estadi (2-0).

Además, el andaluz también dirigió al Tenerife cuando militaba en Segunda B, en el empate de los isleños en Guijuelo (0-0), así como en la visita del Real Oviedo al Heliodoro (1-1), en un choque en el que también acabó expulsado el por entonces jugador del conjunto asturiano Aitor Sanz.

