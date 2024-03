Tras la derrota tan abultada de hoy regresan las dudas, y regresa el malestar en el entorno del Club Deportivo Tenerife. Es evidente, y está en boca de todos, que desde hace bastantes jornadas, este equipo está ausente. Concretamente, pienso, que desde el encuentro frente al Elche CF en el Martínez Valero. Y la pasividad contínua de muchos futbolistas y de algunos dentro de la directiva, es lo que tiene en estado de cólera a la gran mayoría de la afición blanquiazul.

Afición desplazada hasta Santander. Fuente: LALIGA

Hay otro comportamiento que presentan muchos de la cúpula del proyecto del Tenerife, y es el empecinamiento que poseen en cuanto a la figura de Asier Garitano. Está absolutamente claro que la gran mayoría de seguidores blanquiazules no está de su lado por su forma de plantear los partidos, y también es muy evidente que su mensaje no ha calado tanto en los futbolistas como en la masa social.

Todos coincidimos en que hace falta un hombre al frente del banquillo con más talante. De otro modo, no estoy argumentando que Asier sea un mal profesional, ni mucho menos. Cuando debe dar la cara la da, pero su forma de ver el fútbol no ha encajado con el proyecto del Tenerife.

Dejemos a un lado todo el barullo en cuanto al entrenador y hablemos de lo ocurrido en El Sardinero. Creo que no fui el único que durante 70 minutos creyó y confió en que este equipo podía optar a algo, y fue acertado. Se jugó una de las mejores primeras partes de toda la temporada, y para corroborarlo, Roberto abrió la lata al borde del descanso. La segunda mitad fue una pequeña continuidad de la primera, pero no tan buena. El Racing empató el choque en el minuto 55', y Nacho en el 72' volvió a poner a los blanquiazules por delante. A partir de este momento, punto y a parte en el encuentro. No sé que puede haber ocurrido, pero al Tenerife se le "bajaron los fusibles" y en tan sólo 8 minutos encajó dos goles para sellar la remontada local. 4-2 acabó el partido. Y muchos se preguntan, ¿justo o injusto? Pienso que hasta el minuto 72', injusto; desde ese instante en adelante, justo.

Lo que ha ocurrido esta tarde es otro ejemplo más de los serios problemas que presenta esta plantilla. Sí, hay jugadores para estar mucho más arriba en la clasificación. Pero la falta de confianza y actitud ha provocado que este barco llamado "Proyecto 23-24", se haya acabado de hundir por completo.

Un poco en conclusión, sigo en la misma tesitura: creo que para la próxima temporada deben llegar caras nuevas a la isla; tanto cuerpo técnico como jugadores.