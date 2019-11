Eibar - Athletic: prohibido volver a caerse

Borrón y cuenta nueva. El Athletic Club no puede pensar en volver a caer y ya mira con deseo el derbi vasco de este domingo en Ipurua. El mazazo de la eliminación en la Liga Europa comenzaría a olvidarse sumando los tres puntos ante la Sociedad Deportiva Eibar. Los rojiblancos se encargaron en asegurar que no minará su moral porque de nuevo viene la Liga y porque después tienen al alcance de la mano el pase a una nueva final, con buenas expectativas, para la vuelta de semifinales de la Copa del Rey ante el Espanyol. Comentó el jueves Valverde que lo tienen más fácil de lo que lo tuvo el Torino en San Mamés.

El Athletic busca en la localidad guipuzcoana ganar su primer derbi vasco de la temporada. De los tres es el único que no lo ha hecho. Empató en San Mamés ante los eibarreses y en Anoeta ante la Real. En los duelos entre Eibar y Real Sociedad cada uno solventó por 1-0 su partido como local.

Retorno táctico

Se espera la vuelta a la normalidad táctica tras las modificaciones que introdujo Txingurri en el doble partido ante el Torino. Será un sistema más pensando en el rival que en el juego propio; una propuesta con carrileros que provocó que los situados en esos puestos, Iraola y De Marcos, consiguieran anotar, pero que en el otro lado de la balanza trajo consigo los desajustes defensivos que facilitaron las empitonadas del "Toro".

Un Iraola que, por cierto, si participa este domingo alcanzará los 500 partidos oficiales con la camiseta rojiblanca, tan sólo por detrás de José Ángel Iribar, Txetxu Rojo y Joseba Etxeberria.

Hará falta también mayor claridad de ideas en el aspecto ofensivo. En San Mamés el jueves el equipo vizcaíno atravesó fases de auténtica impotencia en la creación de juego. Tocaron con paciencia, pero carecieron de la profundidad necesaria para transformar la posesión en verdadero peligro. Acostumbrarse a las dimensiones de Ipurua será clave.

Entra Gurpegui

El centro de la zaga será uno de los principales quebraderos de cabeza para el cuerpo técnico rojiblanco. Carlos Gurpegui se tuvo que marchar lesionado en el partido del jueves por problemas en la rodilla y su participación es dudosa pese a que ha entrado en la convocatoria. Puesto que Mikel San José está haciendo las labores del lesionado Iturraspe en el centro del campo, las opciones en el centro de la zaga se extienden incluso a Yeray, jugador del Bilbao Athletic. No obstante, parece que Etxeita y Laporte ocuparán esos puestos, volviendo de nuevo a cuatro defensas.

Tampoco será de la partida Unai Bustinza, de baja por lesión. Superadas sus molestias, vuelve a la lista Guillermo, y se queda fuera Viguera junto a los ya habituales Kike Sola, Toquero, Aurtenetxe y Aketxe.

Guillermo esperará su oportunidad en el banquillo, ya que Aduriz es fijo en punta. Tras iniciar en el banquillo el jueves en Europa League, Susaeta volverá al once inicial, con Beñat de mediapunta y Muniain en la otra banda. San José y Rico estarán en la medular. No obstante, no se descarta alguna sorpresa pensando en la vuelta de la semifinal copera.

Tabién puede ser un partido que puede servir para que uno de los dos conjuntos despegue, como Aduriz e Irureta en la foto que antecede. Ambos fueron protagonistas para sus equipos en los choques de la última jornada. Aritz Aduriz consiguió el gol que dio la victoria a su equipo ante el Rayo Vallecano. Por su parte, Xabier Irureta no pudo atajar el disparo de Vietto y los de Garitano perdieron por la mínima en el Madrigal ante el Villarreal.

"Nos hace mucha falta"

Estas eran las palabras de Manu del Moral en la previa del partido tras seis jornadas consecutivas sin ganar. De hecho, en la segunda vuelta todos sus partidos concluyeron con derrota. Lleva un punto de los últimos 18 disputados. El 10 de enero se impusieron en Ipurua por 2-1 al Getafe. La siguiente semana arañaron un empate a un gol de Córdoba y, desde entonces, el Eibar solamente acumula derrotas.

Últimos partido del Eibar Jornada Fecha Partido 24 22-02-15 Villarreal 1-0 Eibar 23 16-02-15 Eibar 0-1 Elche 22 06-02-15 Deportivo 2-0 Eibar 21 31-01-15 Eibar 1-3 Atlético de Madrid 20 24-01-15 Real Sociedad 1-0 Eibar 19 16-01-15 Córdoba 1-1 Eibar 18 10-01-15 Eibar 2-1 Getafe

Los jugadores se han mentalizado en poner freno lo antes posible a esta racha negativa. El Eibar, pese a habitar con cierta tranquilidad en la tabla clasificatoria durante gran parte de la temporada, empieza a mirar para abajo con preocupación. Es actualmente undécimo de la Liga BBVA, con cinco puntos de ventaja sobre un Levante al que visitará tras el derbi del domingo. Y con el Barcelona en el horizonte. Los de Luis Enrique viajan a Ipurua tras los de Valverde.

Gaizka Garitano no puede contar para este partido con el lesionado Abraham Minero, ni con el defensa Rafa Páez, quien aún no posee los correspondientes permisos para entrar en competición. En el lado de las altas, el de Derio recupera a Piovaccari, que fue baja por sanción en Villarreal, y Saúl Berjón, que viajó pero no jugó por unas molestias físicas.

Se espera la participación como titular de Bóveda, quien parece regresará el Athletic. En el centro de la zaga, al fijo Raúl Navas le puede acompañar Añíbarro u otro conocido como es Ekiza. En tareas ofensivas Garitano tiene algunas variantes. Las dudas están sobre todo en las bandas, con Capa, Saúl y Manu del Moral disputándose dos puestos, porque Arruabarrena y Piovaccari parecen fijos.

Ipurua se va a llenar. El club armero ha anunciado que no hay billetes y se esperán algo más de 5.000 aficionados en las gradas. Y el presidente armero propone guerra. Ha comentado Alex Aranzabal que "desde la humildad plantan cara a cualquiera". No séran muchos los que se desplacen desde Bilbao por falta de entradas, pero los que lo hagan aconsejable hacerlo con tiempo. Los accesos al campo de fútbol eibarrés son insuficientes para compromisos de estas características.

Por todo ello acudan con tiempo para estar preparados a las 17:00 horas, momento en el que el árbitro pite el inicio del choque. Una cita que estará dirigida por el cántabro Fernando Teixeira Vitienes, que aún no se ha encontrado con el Athletic esta temporada. Se espera que el césped presente buenas condiciones pese a la lluvia, ya que fue cambiado por completo hace quince días. Como curiosidad, ambos equipos lucirán cordones arcoiris, en un gesto en contra de la homofobia.

Valverde y Garitano

"La primera vuelta ha sido espectacular, es una de las grandes revelaciones", ha dicho Ernesto Valverde en rueda de prensa en referencia al conjunto eibarrés. Mirando de puertas hacia dentro, el extremeño ha confesado que "no está siendo una temporada fácil", pero que tienen "opciones de jugar una final". Pese a caer ante el Torino, Valverde piensa que no hicieron una mala eliminatoria.

Por su parte, Gaizka Garitano ha quitado presión a sus jugadores. "Estamos en marzo, con 27 puntos, igual que Athletic y Real Sociedad", ha destacado el técnico. "Los jugadores no tienen ni un solo motivo para estar nerviosos, ya que para el Eibar perder cinco partido seguidos no debe ser un motivo para ponerse nervioso", ha añadido. Respecto al rival Garitano ha avisado que no cree que al Athletic le afecte la eliminación europea porque "se recupera pronto de los fracasos".

Convocatorias y posibles alineaciones

Eibar: Irureta, Jaime, Bóveda, Lillo, Didac, Añibarro, Navas, Ekiza, Errasti, Dani García, Borja Fernández, Javi Lara, Saúl, Capa, Manu del Moral, Arruabarrena, Lekic y Piovaccari.

Athletic Club: Iraizoz, Laporte, San José, Beñat, De Marcos, Ibai, Iago Herrerín, Susaeta, Iraola, Xabi Etxeita, Mikel Rico, Gurpegui, Muniain, Aduriz, Guillermo, Balenziaga, Unai López, Williams, Yeray.