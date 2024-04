El conjunto bilbaíno dirigido por Ernesto Valverde se enfrentaba a un equipo muy pobre de ideas en San Mamés, La Catedral del fútbol español, al Granada CF, el cual venía de ganar en su casa al Deportivo Alavés, un rival directo por la lucha de la permanencia (2-0).

Por el otro lado, el Athletic Club venía en una dinámica muy positiva, pero polémica también, y es que, tras ganar la Copa del Rey, el equipo roji-blanco se enfrentó al Villarreal en San Mamés también, y al igual que en este partido, el mayor protagonista fue el árbitro debido a su bajo nivel.

Yuri Berchiche, Nico Williams, Gorka Guruzeta, Augusto Batalla, Bruno Méndez, y como no, el árbitro principal Iglesias Villanueva, los protagonistas del partido.

Primera parte

El Athletic Club arrancó muy mal el partido, durante los primeros 5 minutos, el equipo de Ernesto Valverde no era capaz de imponer su juego, algo que le hizo mucho daño de comienzo.

Tanto es así, que en el minuto 6 de partido, tras un saque de esquina el Granada CF se adelantaría en el marcador.

Y es que, Unai Simón parece que pidió el balón para despejarlo a puños, aunque Iñaki Williams en un intento de despeje previo, terminó peinando el balón y marcándose en propia para ponerse por detrás en el marcador por 0-1.

Acción en la que Iñaki se mete gol en propia / Fuente: YT

Tras el gol, el Athletic poco a poco fue creciendo de menos a más, y en el minuto 16, Nico Williams tras hacer varios regates, disparó desde fuera del área por abajo, a donde Augusto Batalla con las yemas de los dedos llegó a tocar lo justo para mandar el balón fuera.

En la siguiente jugada, un disparo de Oihan Sancet fue rechazado por la defensa del Granada, el cual dejó el balón muerto dentro del área, y Oihan Sancet intentó volver a rematarlo, pero lastimosamente apareció Guruzeta y le arrebató un disparo que finalmente no llegó a nada por molestarse entre ellos.

En el minuto 24 llegó la igualada del Athletic, tras recibir Nico dentro del área, regateo a varios rivales, puso un centro que despejó con la mano Batalla, aunque el rechace lo cazó Gorka Guruzeta para, con una bolea perfecta, mandar el balón a la escuadra izquierda de la portería y hacer así el primero del Athletic.

Guruzeta celebrando su gol contra el Granada / Fuente: Marca

En el minuto 33 la volvió a tener el Athletic, está vez, tras un gran pase entre líneas de Oihan Sancet a Guruzeta, el delantero disparó a un costado de Batalla, el cual había salido a tapar el disparo, y cuando todo parecía que sería gol, Ignasi Miquel sacó el balón justo en la línea para evitar el 2-1.

Tras eso, ambos equipo tuvieron ocasiones, pero no llegaron a nada más.

Después del pitido final de la primera parte, Unai Simón le fue a recriminar a Batalla sus grotescas perdidas de tiempo, y el portero rival, sin mediar palabra alguna, empujó y se le encaró a Unai Simón.

Augusto Batalla agrediendo a Unai Simón / Fuente: Getty Images

Segunda parte

Ya en la segunda mitad, el Athletic sí que empezó mucho mejor que el conjunto "nazarí", siendo los primeros en llegar a la portería rival.

Y es que, en el minuto 48, tras una falta lateral sacada por Unai Gómez al segundo palo, Yuri Berchiche, de cabeza, estuvo a punto de poner al Athletic por delante, pero el balón se marchó muy cerca del palo.

Seguía el dominio de los bilbaínos en el verde, y en el minuto 54, tras un saque de esquina de Nico Williams donde el extremo decidió sacar atrás, el balón lo recibió Yeray, y con un disparo potente lejano a punto estuvo de marcar, pero el balón paso cerca del poste derecho

En el minuto 68 pasó algo que no debe de pasar en el fútbol, Yuri Berchiche recibió una patada a destiempo, fuerte, en mala zona y aparte en el aire, fastidiándole así lo que quedaba de partido.

Yuri Berchiche contra Antonio Puertas / Fuente: Getty Images

Yuri probó fuera del campo, entró otra vez, pero iba cojo, no corría, todo pintaba a que le estaba recriminando al árbitro el no sacarle la roja al jugador del Granada, ya que sus propios compañeros le pedían que se tirara al suelo, pero este tan solo no podía ni quería parar de mirar a Iglesias Villanueva.

Ese jugador en cuestión fue Bruno Méndez, quién aparte de lesionar a Yuri, se dedicó a provocar, contestar, e incluso vacilar, tanto al jugador una vez sustituido, como a los demás compañeros rojiblancos.

¿Qué sucedió con él?, absolutamente nada, siguió jugando y vacilando, lo que demuestra el poco nivel arbitral de la liga española una vez más.

Ya en el minuto 75, Iñaki Williams logró regatearse a dos jugadores del Granada, para realizar un tiro desde la frontal, el cual fue detenido por Batalla.

Otra más tuvo el Athletic, está vez en el minuto 81, donde tras una jugada combinativa muy buena entre Iñaki, De Marcos y Herrera, el lateral derecho pudo poner un centro atrás, el cual pecó de pobre y terminó en las manos de Batalla.

Otra más en el 85 para Athletic, esta vez, al igual que antes, Berenguer puso un centro lateral el cual a punto estuvo de rematar Raúl.

Y en la jugada siguiente, después de 5 rebotes en el área pequeña, Iñaki Williams disparó fuerte, pero mandó el balón fuera inexplicablemente.

Ya en el minuto 90, Nico Williams recibía una entrada a destiempo dentro del área rival, pero el árbitro decidió no señalar nada, a pesar de que en las cámaras, se veía claramente como el centras llegaba tarde, algo que hizo encender a Ernesto Valverde, el cual recibió amarilla por unas quejas más que necesarias.

Nico Williams lamentándose / Fuente: Getty Images

Y lo peor de todo eso es que la jugada no fue ni revisada por el VAR, cuando siempre se revisan ese tipo de jugadas.

Ficha técnica

Athletic Club: Unai Simón, Óscar de Marcos, Vivian, Paredes, Yuri Berchiche, Galarreta, Unai Gómez, Sancet, Nico Williams, Iñaki Williams, Guruzeta, Yeray (45´), Berenguer (63´), Herrera (63´), Lekue (70´), Raúl García (83´).

Granada CF: Augusto Batalla, Bruno Méndez, Rubio, Miquel, Neva, Antonio Puertas, Sergio Ruiz, Gumbau, Jozwiak, Gonzalo Villar, Lucas Boye, Ricard Sánchez (45´), Uzuni (65´), Matías Arezo (80´), Maouassa (81´), Theodor Corbenau (90+1´).

Árbitros: Iglesias Villanueva (Arbitro Principal), Jaime Latre (VAR).

Goles: Iñaki Williams (P.P) (6´), Guruzeta (24´).

Amonestaciones: Paredes (4´), Óscar de Marcos (27´), Oihan Sancet (38´), Antonio Puertas (47´), Bruno Méndez (66´), Herrera (90+5´).

Estadio: San Mamés (Bilbao)