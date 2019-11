Entrevista. Ander Artabe: "Afrontaremos el partido contra el Trival como una final"

Con 22 años cumplidos el pasado mes de enero Ander Artabe Sánchez es uno de los jugadores más jóvenes en la experta y veterana plantilla del Sestao River. Llegado en calidad de cedido desde el Bilbao Athletic junto con el delantero Yanis Rahmani, no tuvo la oportunidad de entrar en el once inicial del conjunto verdinegro hasta la jornada número 20 de liga, en el Estadio Ciudad de Tudela. Los escasos 28 minutos de los que había dispuesto hasta entonces contrastan con el pleno de partidos como titular que ostenta desde que comenzara la segunda vuelta de un campeonato liguero en el que tanto el defensa vizcaíno como su equipo parecen estar remontando el vuelo.

PREGUNTA: El día de su estreno como titular con el Sestao River pidió aplazar la entrevista con VAVEL para más adelante. Parece claro que ahora es un buen momento para Ander Artabe.

RESPUESTA: La verdad es que sí, tanto individualmente porque estoy jugando y las cosas me están saliendo bien, como colectivamente, porque el River lleva una buena dinámica de resultados, sobre todo en casa, y estoy participando en ella.

P: Fue el último jugador de la plantilla en debutar como titular. Con sólo 28 minutos en toda la primera vuelta, hay que tener mucha fuerza mental y convicción en sí mismo para no rendirse.

R: Es duro ver que no entras en el equipo, pero al final el trabajo diario terminó dando sus frutos. He luchado para que llegara el momento y creo que he sabido aprovecharlo. Ahora toca mejorar día a día y aportar al equipo todo lo que pueda para no perder el sitio.

P: Sin embargo la segunda vuelta de campeonato, desde que jugara contra el Tudelano, la ha jugado al completo, siendo ahora mismo uno de los jugadores más en forma de la plantilla. ¿Se puede decir que el tiempo sin competir le ha servido al final para estar con el depósito lleno a estas alturas?

R: No lo veo así, porque un futbolista siempre quiere jugar. Si hubiese jugado anteriormente estaría físicamente igual de bien. Yo a pesar de no entrar en las convocatorias seguía entrenando a tope cada día esperando que el míster me diera una oportunidad. Creo que la plantilla es amplia y uno tiene que esperar su momento: a mí simplemente me tocó más tarde que a otros compañeros.

P: Su estreno supone la salida del once de Sergio Rodríguez, que lo había jugado todo hasta entonces. Ahora, para saltar de titular, el extremeño debe hacerlo como extremo, por delante suya. ¿Es el puesto de lateral izquierdo el más caro en el equipo?

R: Contra el Tudelano jugué de extremo, luego contra el Real Unión lo hice de central, y luego, coincidiendo con la sanción de Sergio, ya pasé a jugar de lateral, que es donde ya he estado jugado hasta ahora. Por otra parte en el equipo todos los puestos están competidísimos, todos los jugadores tenemos ganas de jugar y de ponérselo difícil al mister.

P: Una de las cosas que más ha sorprendido de su rendimiento es su aportación ofensiva. No en vano, en estos nueve partidos, ya ha dado dos asistencias y provocado un penalti. ¿Se está destapando esa faceta o ya la tenía de antes?

R: Siempre he sido un jugador bastante agresivo, y el apartado ofensivo ha sido una de mis virtudes. Igual a lo mejor se está viendo un poco más reforzado con estas jugadas que estás comentando, pero no es nuevo.

P: Tanta subida requerirá que alguien le haga las coberturas. ¿A qué compañero tiene que agradecerle más que le cubra las espaldas?

R: Depende. Unas veces es el extremo que juega en mi banda, ya sea Riki o Sergio, otras veces el mediocentro o el central que bascula a banda. Al final en todas las situaciones y parcelas del campo uno tiene que ayudar a sus compañeros. En el equipo nos ayudamos mutuamente todos, y cuando descuidas tu zona por algún motivo siempre hay un compañero que ayuda a cubrirlo y hacer la tarea del compañero.

P: Es inevitable que por su procedencia se le compare con otro lateral llegado a Las Llanas como Igor Arnáez. Los más atrevidos incluso empiezan a asemejarle con Koikili. ¿Qué le parecen esos elogios?

R: Aunque aún no han llegado a mis oídos, agradezco mucho que se me compare con Koi o con Arnáez, porque se trata de dos grandes jugadores. Koikili ha jugado en Primera con el Athletic muchos partidos, e Igor Arnáez está en Segunda con el Tenerife, aunque no esté pudiendo jugar ahora por una lesión.

P: Como cedido de Lezama, no se nos olvida el debate generado en estos últimos años en la plantilla del primer equipo sobre el puesto que usted ocupa. ¿Le motiva aún más ese aliciente, o es un objetivo demasiado lejano?

R: Todo el mundo que está en el Athletic sueña con poder jugar en el primer equipo. Es muy complicado pero siempre es un aliciente. Hay que trabajarlo entrenando a tope, además de jugar a gran nivel en cada partido- Además tiene que haber mucha suerte pero... ¿por qué no?

P: Hablando de objetivos, el Sestao cada vez más cerca de la permanencia con la victoria del domingo. Y eso que el asunto ‘pintaba feo’ poco antes de su debut. Junto a la incorporación de los dos ‘Nachos’ ¿se considera, como algunos dicen, el mejor fichaje de invierno?

R: No sé si será para tanto. El equipo tuvo una mala racha, pero ahora le estamos dando la vuelta “ a la tostada” y tenemos el objetivo de la permanencia muy cerca. Si seguimos compitiendo como ahora y somos capaces de sacar buenos resultados igual podemos aspirar a cotas más altas. El vestuario no renuncia a nada y está con ganas de que lleguen partidos importantes como el de esta semana contra el Trival, que lo vamos a afrontar como si fuera una final.

P: La semana que viene el River rinde visita a un ‘lobo con piel de cordero’, el Trival Valderas. invicto en 2015 y peleando a muerte por la salvación.

R: Sabemos que llevan seis partidos sin perder, que en su casa están muy fuertes y que juegan bastante bien el balón. Vamos a tener que darlo todo si queremos sacar los tres puntos. El equipo está concienciado y seguro que saldrá a tope.

P: Los playoffs están a 5 puntos. Su entrenador, Ángel Viadero, decía que hay que ir paso a paso, y que ese objetivo mayor requería de un final de liga casi perfecto. Es de suponer que el equipo saldrá con más ambición si cabe a La Canaleja…

R: Ya te he dicho que el equipo sabe que el partido es una final. Lo enfocamos como el partido más importante de la temporada El Trival ya nos demostró su dificultad en el partido de ida en Las Llanas e insisto que será muy complicado. Si conseguimos los tres puntos nos podemos acercar mucho a los puestos de arriba.

P: Y la próxima semana visitará Las Llanas el Bilbao Athletic. Si contra los”cachorros” gozó de sus primeros minutos de verdinegro, igual ahora supone su estreno como goleador…

R: La verdad que esta semana sólo nos preocupa el Trival Valderas, y a partir del lunes ya tocará pensar en el derbi ante el Bilbao Athletic, que por supuesto será especial. Sobre lo de marcar,¨¿quién sabe? Todo podría ser…

P: ¿Qué le parece al respecto la temporada de sus excompañeros? ¿Los ve a pesar de la baja de Williams como uno de los equipos favoritos para jugar playoffs?

R: Sí, sin duda. Para mí es uno de los equipos má fuertes de la categorçía. Es cierto que tanto Williams como Kepa son dos buenísimos jugadores y por tanto dos bajas sensibles para ellos. Pero en el Bilbao Athletic todos los componentes de la plantilla suman. Son muy competitivos y pueden sacar adelante los partidos sin que se noten estas ausencias.

P: Se atreve con un pronóstico para el partido del domingo en Alcorcón

R: Todo lo que sea ganar vendría bien, pero como me pides mojarme apuesto por un 0 - 2.