El Valencia no gana ni con un jugador más

El Valencia de Nuno, que no está teniendo un arranque de temporada como la afición de Mestalla esperaba, recibía al Betis, un equipo con un juego alegre, bien caído en la capital del Turia, que también llegaba al partido con urgencia de puntos. Ambos perdidos en el anonimato de la media tabla. Con objetivos completamente diferentes pero necesidades idénticas.

El Betis, apoyado por alrededor de 500 verdiblancos en los graderíos del coliseo che, buscaba su primera victoria a domicilio en un feudo tan complicado como lo es Mestalla. Los precedentes daban la ventaja al Valencia, quien en las últimas tres visitas de los sevillanos, ganó por goleada, dejando una losa de cinco goles en la última de ellas. En los últimos seis enfrentamientos había ganado el local, siendo el conjunto valenciano quien se llevaba la palma en el gol average. Y es que el Betis llevaba 45 derrotas en las 56 ocasiones que había jugado en Mestalla, con tan sólo seis victorias y cinco empates. Unos números que Pepe Mel pretendía tratar de cambiar.

Nuno presentó un once bastante sorprendente once inicial, en el que no estaba ni Negredo ni Enzo, dos jugadores que venían siendo titulares en el inicio de liga y ante el Betis se quedaron en la grada. Una alineación inicial a la que volvía André Gomes y de la que se quedaba fuera Gayà; un equipo lleno de rotaciones y que sorprendió a la afición che.

El duelo comenzó siendo muy disputado, pero el Valencia mantenía la posesión de la pelota. El Betis intentaba buscarle las cosquillas a un conjunto che que estaba muy fallón con el balón en los pies, lo que enfadaba a la parroquia de Mestalla. La primera ocasión clara de gol llegó en el minuto 13 de partido, cuando un balón centrado por Feghouli no llegó a ser rematado por Paco Alcácer en el área pequeña. A partir de ahí, varias ocasiones de peligro del Valencia siguieron ahogando a los andaluces.

El propio Feghouli tuvo una ocasión clarísima de gol quedándose sólo ante Adán tras dejar atrás a su marcador y rematando con pierna izquierda, sin embargo, el guardameta del Betis le ganó la partida sacando una mano perfecta que desvió el balón a córner.

Los de Nuno se volcaban al ataque tanto por la banda diestra con el extremo argelino como por la izquierda, con detalles de mucha calidad del luso André Gomes, buscando en todo momento el remate de Paco Alcácer y Rodrigo, que actuaban como referencias en ataque.

Aunque el partido se fue pausando e igualando, era el Valencia el que dominaba el ataque sobre su rival, que se mostró bien situado sobre el terreno de juego y sabiendo jugar sus cartas.

Fue una primera parte muy disputada con más presencia en ataque del Valencia pero con un Real Betis que supo defender las embestidas de los pupilos de Nuno intentando salir a la contra, donde se encontraban con un Abdennour omnipresente y un Mustafi imperial, o en su defecto, con un Jaume que volvió a dar seguridad en la portería del Valencia.

Mucho dominio, efectividad cero

La segunda parte comenzó muy movida, marcada por la expulsión de Ceballos, a penas dos minutos después del comienzo de la misma, que dejaba al Betis con diez para toda la segunda mitad y por ver a un Valencia, ahora sin André Gomes, que se quedó en la ducha en el descanso para dejar su puesto a Bakkali, volcado al ataque con tres ocasiones muy claras para abrir el marcador.

Con la superioridad numérica, el Valencia comenzó a atosigar a un Betis que no tuvo más remedio que dar por válido el punto que por el momento tenía y encerrarse en su área a evitar que el conjunto local abriese la lata y dejase los tres puntos en Mestalla.

El Valencia, con el Betis encerrado, no sabía como abrir el marcador, no conseguía contacto con la portería de Adán y la afición de Mestalla recriminaba a los suyos más tiros a puerta. El Betis, por su parte, rechazó el ataque, dejando claro que su intención, a partir de la expulsión, era la de no perder el partido y sacar un punto de Mestalla.

Por activa y por pasiva, el Valencia buscaba el gol, el tanto que le diera la vctoria, pero el entramado defensivo planteado por Pepe Mel parecía inespugnable. Y así fue, el Betis logró sacar un valiosísimo punto de Mestalla dejando muy tocado al Valencia que necesita comenzar a sumar de tres en tres si quiere volver a estar en los puestos de arriba una temporada más. Nuno volvió a ser el señalado por la afición y el equipo fue pitado al final del encuentro por no lograr la victoria.

Joaquín, el hijo pródigo

El pisha volvía a Mestalla, lugar que fue su hogar durante cinco temporadas. Un jugador que a nadie puede caerle mal, que es querido allá donde va. Hoy le tocó volver a Mestalla, a su casa, y la afición valencianista, que sigue queriendo a ese chico que corría la banda y que durante mucho tiempo fue el fichaje más caro de la historia del Valencia, le proporcionó una merecida y sonora ovación al grito de "Joaquín, Joaquín". El propio gaditano devolvió la ovación y saludó a la afición che durante cosa de un minuto, justo antes de empezar el partido. La misma ovación se volvió a repetir en el minuto 67 cuando el extremo del Real Betis fue sustituido por Rennella y Mestalla le mostró una vez más su cariño y respeto.

Nuno, crucificado en la cuarta jornada

El descontento de Mestalla con el técnico valencianista no es ningún secreto. Los resultados no son buenos y Nuno no parece saber cómo arreglarlos. En la jornada 2, la grada de Mestalla le propinó una sonora pitada al final del encuentro y hoy, la misma afición ha hecho sonar en el viejo estadio el "Nuno vete ya".