Herrerín: ''Jugando a nuestro nivel y con nuestro estilo, podemos ganar el partido''

El Athletic se prepara para su cuarto partido en la la Europa League, donde este mismo jueves se verá las caras frente al Partizan en San Mamés, a partir de las 21: 00 horas. Aparcada la Liga de forma momentánea y tras dos victorias consecutivas en dicha competición, el conjunto rojiblanco afrontará su paso por Europa con más ánimo que en las últimas ocasiones. Para ello, el conjunto que dirige Ernesto Valverde realizó el pasado miércoles su antepenúltima sesión de entrenamiento, antes de medirse en La Catedral al cuadro serbio. Una vez finalizado el entrenamiento vespertino, Iago Herrerín ha comparecido en rueda de prensa.

El guardameta bilbaíno ha asegurado que el equipo saldrá a por todas en San Mamés, para dar un paso adelante hacia la siguiente ronda de la Europa League, aunque ha afirmado que eso no será coser y cantar: ''Intentar conseguir los tres puntos es primordial, porque aunque no nos de la clasificación matemática, nos lo dejaría todo muy encaminado. El antecedente en Belgrado puede ayudarnos para saber como son ellos, pero eso no es todo. Jugando a nuestro nivel y con nuestro estilo podemos ganar el partido. Ellos creo que nos tienen respeto, saben que somos un equipo exigente, no se que planteamiento traerán mañana, pero ellos deben puntuar para que no se les complique la clasificación y saldrán a ello'', apuntó.

En cuanto al buen nivel del equipo en estas últimas semanas, Herrerín se ha mostrado optimista de cara a poder mantener este buen momento por el que atraviesan los rojiblancos: ''Sabemos que esto va por rachas y ahora estamos en una buena dinámica, en la cual estamos jugando bien, compitiendo bien y sacando buenos resultados, pero en los partidos puede ocurrir cualquier cosa y sabemos que tenemos que competir muy bien para sacar los tres puntos ante el Partizan. En defensa estamos serios, concediendo pocas ocasiones, y mantener la portería a cero es algo muy importante'', enfatizaba.

A nivel personal, el cancerbero de Bilbao ha afirmado sentirse satisfecho con su actuación para con el equipo y con motivación de cara a lo que está por venir: ''Me siento con ganas en cada partido, tengo suerte que con la UEL me esta tocando a mi, compito cada dos o tres semanas, debo aprovecharlo y estirarlo lo máximo posible. Todo jugador quiere jugarlo todo, somos egoístas en ese aspecto. Cada año he tenido que demostrar que estoy dispuesto a jugar siempre que el mister lo pida y así seguirá siendo'', terminó.