García Pitarch: "Dani Parejo está faltando el respeto al valencianismo"

García Pitarch no ha querido cortarse sobre ningún tema y ha destacado la sorpresa sobre la actitud de uno de los jugadores claves del equipo. Dani Parejo es el hombre que acapara todas las miradas tras la situación que protagoniza desde tierras británicas.

Considerado como uno de los jugadores con mayor coste para el club, el Valencia CF exige a Parejo profesionalidad. “El comportamiento de Dani Parejo no está siendo correcto con el club, no está siendo profesional, está faltando el respeto al valencianismo”, declaraba el director deportivo.

Una exigencia que el de Coslada no lleva por buen camino. El Valencia CF no va a consentir que un jugador ponga “contra las cuerdas a una afición, a la historia de un club y a un club”. Suso García Pitarch ha confirmado la posición del club: “He hablado con Monchi y le he dicho que no va a ir al Sevilla”, decía.

Una posición clara y contundente que desde Sevilla tienen clara. Descartado el destino sevillano para Parejo, García Pitarch considera la salida del futbolista como “difícil” por su comportamiento. “Lo primero que debería hacer es pedir perdón a la afición valencianista”, manifestaba Suso, señalando como culpables de la situación a los agentes del futbolista, quienes han obrado “incorrectamente” metiendo a otro club.

Además, García Pitarch ha querido mencionar la profesionalidad de Raúl Albiol al no dejar de entrenar y seguir jugando como un profesional a pesar de no haber conseguido ningún acuerdo hasta el momento para salir del Nápoles. “No creo que nadie en Nápoles tenga la más mínima queja sobre su comportamiento”, apuntaba el exfutbolista.

El regreso de Albiol a la que fue su casa durante años es la prioridad para la secretaría técnica del Valencia CF: “Nos hemos puesto el objetivo de que Raúl Albiol vuelva al Valencia”, declaraba García Pitarch, añadiendo que esperarán el máximo tiempo posible antes de valorar cualquier otra posibilidad.

Sobre el recién llegado a Mestalla, Martín Montoya, el director deportivo ha querido agradecerle al catalán su decisión de ser "un miembro más del Valencia CF”, destacando la competitividad y exigencia que va a aportar al club. “Cuantas más variables mejor, ofrece la capacidad de hacer a Cancelo más versátil”, comentaba.

A la espera de llegadas en un mercado un tanto ajetreado para el Valencia CF la secretaría técnica ha confirmado la necesidad de la salida de dos o tres jugadores más para poder cumplir con la obligación del Fair Play Financiero.