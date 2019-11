Del odio al amor tan solo hay goles

El Cádiz CF se hizo con los servicios de Dani Güiza en el mercado estival de 2015. Su presidente, Manuel Vizcaíno, consciente del revuelo que se formaría al anunciarse su contratación, apuntó desde el primer momento que se trataba de una apuesta personal, que asumía por completo todo lo que ello suponía. Por otro lado, el futbolista también aceptó una serie de requisitos que incluyeron desde el club. El primero, a pesar de que muchos aficionados no le dieron oportunidad al recibirlo con toda serie de improperios, fue el de pedir disculpas por unos comentarios realizados con anterioridad en contra del equipo gaditano. Sin duda, aunque no tenga justificación alguna, este fue el principal motivo por el que los cadistas no encajaron bien la llegada del que fuera internacional con la selección española.

Dani Güiza se incorporó a las filas cadistas durante el mercado estival de 2015

Su debut se hizo esperar, pero el atacante natural de Jerez de la Frontera estuvo presente en el partido por el tercer y cuarto puesto del Trofeo Ramón de Carranza ante el Granada. Los cadistas perdían por un gol a tres cuando Güiza saltó al campo en medio de una sonora mezcla entre pitos y aplausos. Aunque no pudo contribuir a recortar distancias con el cuadro nazarí, el delantero dejó diversos detalles de calidad y a punto estuvo de ver puerta.

Cuando no fallaría sería en el segundo partido de la temporada regular en el Grupo IV de Segunda División. El '9' amarillo aprovecharía un error entre un defensa y el portero del Cartagena para marcar el primer gol del Cádiz CF en la temporada, y de paso celebrar su primera diana ataviado con la camisola del conjunto de la Tacita de Plata. En esta ocasión, la respuesta fue unánime, y el público que llenaba el feudo gaditano estalló de júbilo al no haber transcurrido ni siquiera el primer minuto del encuentro. No quedó ahí la cosa, pues el atacante cadista resultó una pieza clave, hasta su salida del terreno de juego, para liderar el primer triunfo del curso.

Minutos sin goles

La presencia del ariete andaluz en el equipo les permitía dar un claro salto de la calidad. La experiencia de un jugador que ha pasado por diversas categorías del fútbol nacional, se ha codeado con los mejores de Europa tanto a nivel de clubes como de selecciones, y ha jugado en hasta tres ligas extranjeras, es sin duda un factor determinante. Sus compañeros parecían contagiarse, al menos por momentos, y seguían los consejos de un Güiza que había cogido sin problemas las riendas del equipo sobre el verde.

Sin embargo, el atacante cadista no se mostraba acertado de cara a puerta, y ello le estaba privando de conseguir una plena confianza como punta. Su segundo tanto no llegó hasta la jornada 13 cuando se impusieron gracias a su solitario tanto a la RB Linense en el Ramón de Carranza. Tres partidos más tarde, el de Jerez de la Frontera se reivindicaría marcando dos de los cinco goles que el Cádiz CF le endosó al Jumilla.

En la reanudación del campeonato en 2016 Güiza encadenó dos partidos viendo puerta. El primero ante el Real Jaén en casa, y el segundo, también como local, frente al Recreativo de Huelva. Mientras tanto, en Copa del Rey los amarillos habían avanzado hasta los octavos de final después de la anecdótica eliminación del Real Madrid por la alineación indebida de Cheryshev. No pudo estrenarse en el torneo del KO, pero el jugador sí contribuyó con una asistencia durante el importante encuentro con el cuadro merengue.

Un haz de esperanza

Los gaditanos no lograban la regularidad deseada, y lo mismo ocurría con sus jugadores. Tras lograr el récord de cuatro partidos consecutivos conociendo la victoria, el equipo entró en una dinámica negativa que terminó costando el puesto a Claudio Barragán. Sin embargo, a pesar de las derrotas Dani Güiza vivía su idilio con el gol y vio puerta durante cuatro jornadas seguidas. Los resultados aún así no dieron sus frutos, y no fue hasta la última jornada del campeonato regular cuando los entonces dirigidos ya por Álvaro Cervera se reencontraban con el triunfo.

Los cadistas celebrando uno de los dos goles de Güiza al Linares | Foto: Pedro Ortega (VAVEL)

Las sensaciones mostradas durante todo el curso no inspiraban excesiva confianza de cara a unos playoffs a los que se había clasificado tras más apuros de los esperados. Pero los amarillos parecieron transformarse y comenzaron a desarrollar un juego práctico, efectivo tanto en ataque como en defensa, donde se consolidaron como un auténtico referente. Muestra de ello es que tan solo recibieron un tanto en contra durante los seis partidos.

El 'hércules' cadista

Pero si el primer gol de la temporada llevó el sello de Dani Güiza, el último no iba a ser menos. El Cádiz CF se disputaba en el Rico Pérez su ascenso a Segunda División y con un 1-0 favorable en el partido de ida. La oportunidad de sacarse una espina en el estadio que años antes había mandado a los gaditanos al Grupo IV de Segunda División. El partido arrancó de una forma eléctrica, las ocasiones se sucedían, pero eran los locales quienes llevaban ligeramente el peso del choque. Sin embargo, la experiencia en este tipo de situaciones del delantero cadista resultó crucial, pues no le tembló el pulso a la hora de definir ante el guardameta rival aprovechando nuevamente un error defensivo. Del estruendo de más de 3000 aficionados cadistas a un silencio sepulcral cuando el atacante encaraba a su paisano Chema. Y de nuevo un estallido, la misma portería que presenció el fatídico penalti lanzado por Abraham Paz seis años antes y que se tradujo en el descenso cadista, ahora veía como los amarillos se ponían con un 2-0 favorable en la eliminatoria. La 'revancha' de Lugo, Oviedo o Bilbao era ejecutada por el campeón de Europa en 2008.

El encuentro continuó con muchos sobresaltos, los andaluces pudieron ampliar su renta pero no estuvieron acertados de cara a portería. La parte positiva para los intereses amarillos era que los de Vicente Mir tampoco. El partido llegaba a su fin y el solitario gol del delantero del conjunto gaditano bastaba para abandonar la categoría de bronce seis años después. La relación con los aficionados se consolidaba de esta forma, y es que del odio al amor tan solo hay goles. De villano a héroe, el mismo jugador que era recibido entre abucheos era elevado a la figura de ser mitológico, el mismo que forma el escudo amarilla. Casualidades, si es que existen, del fútbol.

Un 'nuevo' rol

En la vuelta al fútbol profesional del Cádiz CF, Dani Güiza ha visto su puesto relegado a un segundo plano. A pesar de ser un jugador importante para Álvaro Cervera, así lo evidencia los minutos que habitualmente le ofrece, la confirmación de Alfredo Ortuño como jugador más adelantado ha provocado que el de Jerez de la Frontera esté contando con menos minutos de lo que inicialmente podía esperar. Aún así acumula diez partidos entre Copa del Rey (dos) y Segunda División (ocho), en los que ha marcado un gol y ha repartido dos asistencias.

Cuando no ocupa su sitio habitual, Dani Güiza se sitúa por detrás del jugador de referencia, en una mediapunta como segundo delantero. Esto le ofrece mayor libertad para crear e intentar sorprender desde la segunda línea, al mismo tiempo que para asociarse con el resto de compañeros. Por lo tanto, lejos de suponer un problema, el ariete amarillo ha aceptado por completo su función en el equipo y a ello le suma la experiencia que sigue aportando a sus compañeros tanto dentro como fuera de los terrenos de juego.