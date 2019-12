Loren: "Confío, deseo y pienso que esto va a salir para adelante"

Una semana más, el técnico del Mérida, Loren Morón, compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Estadio Romano para tratar la actualidad del conjunto emeritense. Esta vez, Loren, hablaba ante los medios para analizar la semana tras la dura derrota en el derbi ante el Badajoz y sobre el partido del domingo ante el Betis Deportivo.

A sabiendas de la importancia que tiene el próximo partido ante el Betis Deportivo, se presentó un Loren Morón en la sala de prensa del Romano esquivo, que solo tenía en mente el partido ante el filial verdiblanco.

A pesar de la derrota del Mérida en el derbi, maquillada en la segunda parte, Loren asegura que la semana ha concurrido con normalidad: "Ha ido bien. Llevamos preparando el partido desde el lunes analizando errores e intentando que no vuelvan a pasar". Sin embargo, respecto a su situación actual, el técnico lo tiene claro: "Mi semana ha ido bien. Estoy haciendo lo que quiero, que es lo que más me gusta que es entrenar a uno de los equipos de mi vida".

En cuanto al Betis Deportivo, Loren asegura que es un equipo que conoce muy bien: "El domingo el campo va a estar mal, pero ellos van a intentar sacar el balón jugado porque siempre lo hacen y tienen mucho talento. Hay varios futbolistas en el primer equipo y cualquiera que venga lo va a hacer con las ideas muy claras y tenemos que estar concentrados y esperar nuestras ocasiones, porque las vamos a tener".

Respecto a la juventud del Betis frente a la veteranía del Mérida, Loren afirmó que tras ser el equipo del que más partidos ha visto este año "porque estaba allí mi hijo", que cada partido es un mundo diferente "y lo mismo llegan ahora y lo que estaban haciendo no les sale bien porque el campo está mal y cometen errores y nosotros los aprovechamos. El domingo quizá sea un partido de más juego directo porque el campo no va a estar bien".

De nuevo, a la pregunta de ¿son más de tres puntos?, el técnico del Mérida sigue con su idea: "Son tres puntos. Las normas del juego no han cambiado". En cuanto a la alineación, como suele ser habitual no quiso dar pistas: "hasta el domingo por la mañana, que no llamemos a los futbolistas, no decidiremos el once. Hay gente que no viene jugando y lo está haciendo espectacular y si creemos que tienen que jugar lo van a hacer al mismo nivel o con más todavía". Además, en el capítulo de bajas, el técnico romano aseguró que Paco Aguza y Román Golobart ya están bien y confirmó que también recupera al cien por cien al delantero Iván Aguilar.

Respecto a su continuidad en caso de empate o derrota, apareció un Loren esquivo tras realizarle la pregunta."El Betis Deportivo juega muy bien al fútbol y es el partido más importante de la temporada. Pido a la afición que esté con el equipo, aunque sé que se lo estamos pidiendo muchas veces", confirmó el técnico.

En cuanto a la reciente renuncia del director deportivo del club Bernardo Plaza, el técnico romano no quiso hacer declaraciones: "Me pagan para entrenar y es un tema en el que no me tengo que meter".

Por último, el técnico romano se mostró optimista para sacar la situación del equipo adelante y mostró confianza en sus jugadores: "Si no creyeran ellos, estaría en mi casa desde el primer día. Confío, deseo y pienso que esto va a salir para adelante pero todo pasa por el partido del domingo ante el Betis Deportivo. Yo no pierdo la confianza en mis jugadores. Les tengo mucho cariño y es el momento de la piña del vestuario, porque son una piña ya que me lo han demostrado con hechos y voy con ellos a muerte".

Parte de la rueda de prensa de Loren Morón: