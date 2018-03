Marcelo y Casemiro ganan en confianza

El recuerdo del "Mineirazo" siempre estará presente en la memoria de todo el pueblo brasileño, pero seguro que tras la victoria de ayer, muchos creen que, al menos, no se va a volver a repetir en el próximo Mundial. Porque Brasil ganó. Y sin explotar su versión más arrolladora. El cuadro de Tite no dedicó el encuentro a realizar demasiadas probaturas y cambios con respecto a la cita mundialista, sino que prefirió aplicar su versión más práctica posible. Bloque rocoso atrás y a esperar la magia de sus atacantes. Sin Neymar, la guinda del pastel la completó Gabriel Jesús, con un 0-1 que no se volvería a mover en todo el partido.

A la espera de ver cómo hará el seleccionador "canarinho" con la vuelta del jugador del PSG, no parece que otro futbolista le arrebate el puesto del once inicial a dos pupilos del Real Madrid: Casemiro y Marcelo. Tanto el mediocentro como el lateral son de la confianza de Tite y apuntan a piezas claves para el devenir de su selección. No obstante, deberán de seguir al mismo ritmo ya que hay compañeros capaces de reemplazarlos con garantías: Alex Sandro, Filipe Luis, Fernandinho, etc.

En el triunfo de ayer fueron titulares y disputaron los 90 minutos. Y ya están de regreso a Valdebebas donde mañana comenzarán a preparar el partido del sábado ante la UD Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria. Un encuentro un tanto engañoso dada la situación en la tabla del club amarillo y el cansancio y la poca preparación de la mayoría de los jugadores blancos. Quizá, dada esta situación y el mayor rodaje en Madrid que llevan Theo Hernández y Marcos Llorente, augure un descanso para las piezas brasileñas del Real Madrid. Saldremos de dudas este fin de semana a las 18:30 (17:30 en Canarias).