Previa CD Mirandés - UD Logroñés: todo al rojo en Anduva

Llegó una de las fechas marcadas a fuego en el calendario. Mirandés y UD Logroñés se enfrentan este sábado en el que sin duda alguna se trata de uno de los partidos más esperados de la temporada. La necesidad de ambos conjuntos por sumar los tres puntos unido a la rivalidad existente y el choque de aficiones que tendrá lugar en un escenario como Anduva nos presenta uno de los mejores enfrentamientos de este fin de semana.

Tocados tras Tudela

El Mirandés llega al partido después de caer la jornada pasada en el Ciudad de Tudela por 1-0. Un resultado que ha hecho mucho daño al conjunto rojillo puesto que ha visto como el liderato, objetivo indiscutible de la temporada, se ha escapado a cuatro puntos de distancia. Los de Pablo Alfaro están firmando una segunda vuelta bastante pobre. Lejos parece quedar esa imagen de equipo ganador que arrasó el Grupo II en los primeros meses de competición y que sumó 43 puntos en las primeras diecinueva jornadas. Tan sólo 20 ha conseguido en esta segunda vuelta, lo que significa un rendimiento muy por debajo del esperado y del que debería para un equipo que aspira ha todo.

Por ello, el choque frente a la 'UDL' será vital. En el horizonte está la visita a una Real Sociedad 'B' que sólo está a un punto de distancia por lo que no ganar no sólo puede significar perder la primera plaza, sino también la segunda. Pero el cuadro rojillo no lo tendrá nada fácil pues llega plagado de bajas. El técnico Alfaro no podrá contar con Eneko Undabarrena ni con Israel Puerto, ambos por sanción. Pito Camacho tampoco se vestirá de corto por lesión y la duda es si podrá volver Yanis tras un largo periodo de baja. Aunque en caso de hacerlo, el extremo llegará sin ritmo alguno de competición y lo lógico es que de jugar lo haga en el segundo tiempo. Por ello el preparador zaragozano deberá recomponer su once inicial en el que seguro sí estará su estandarte, Diego Cervero, que asumirá la responsabilidad del gol una vez más ante su ex-equipo.

Finalísima, esta vez de verdad

Un mes escuchando la misma frase: "lo de este domingo es una final". Pues bien, esta vez sí que sí. Es la buena. O se suman los tres puntos en Anduva, o la UD Logroñés no jugará el playoff de ascenso al 99'99%. Y aún sumándolos, es posible que tampoco, por lo que el partido de este sábado es salvar otro match ball en una carretera que parece conducir a morir otro año más en la orilla. Los riojanos vienen de ganar al Gernika en casa y por ello superarle en la tabla, pero la distancia respecto al cuarto clasificado continúa siendo de seis puntos. No queda otra que ganar todo, y todo incluye ganar en Miranda. El conjunto blanquirrojo es consciente de ello, pero su afición también, y por ello se espera la presencia de un millar de aficionados riojanos en Anduva que lleven en volandas al equipo hacia la victoria.

Al igual que su rival, la 'UDL' tiene cuatro bajas para el partido. Pero en este caso, las cuatro son de vital importancia para Sergio Rodríguez. Cuatro piezas titulares no podrán formar parte del equipo, lo que obligará al técnico a cambiar seguramente el esquema de salida. El técnico logroñés no podrá contar con Ramiro, Álvaro Arnedo y Rayco, por lesión, ni tampoco con Ñoño por sanción. De esta forma las mil gargantas desplazadas deberán jugar un papel vital para la supervivencia riojana en territorio burgalés. La UD Logroñés no gana un partido fuera de casa desde hace dos meses y Anduva parece el escenario perfecto para romper la racha y, por qué no, seguir soñando con el playoff.

Posibles onces