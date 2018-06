Resumen de la temporada 2017/2018: SD Huesca, un medio del campo muy decisivo

Google Plus

El medio centro de la Sociedad Deportiva Huesca ha sido la columna vertical del equipo, aportando solidez atrás y goles. En esta posición se encuentra algunos de los jugadores más importantes de la temporada, repartiéndose bastante los minutos entre ellos debido a esa igualdad existente. A continuación un repaso jugador por jugador de esta posición del campo tan importante:

Moi

8 |Fundamental. Llegó en el mercado invernal, petición expresa del míster y aunque empezó un poco irregular, al final consiguió adaptarse y ha sido pieza clave en las últimas jornadas y fundamental para conseguir el ascenso a primera. El único fijo de Rubi.

Aguilera

8 | Imprescincible. El mediocentro puro del equipo. El jugador madrileño lo contó en las primeras jornadas para el entrenador pero enseguida se dio cuenta de lo importante que es Aguilera para este equipo. Es el eje del medio del campo, el jugador que todo lo equilibra, el ‘stopper’ del equipo y el encargado de achicar agua cuando el equipo lo necesita. No se ha perdido apenas partidos, solo alguno por lesión o decisión técnica.

Luso

7 | Comodín. Normalmente partiendo del banquillo para controlar los partidos y contener al rival en partidos en los que el Huesca iba por delante en el marcador. Casi siempre partiendo desde el banquillo, en algunas ocasiones titular cuando el equipo tenía bajas sensibles. Siempre cumpliendo, incluso llegó a jugar de central o lateral derecho cuando la ocasión lo pedía.

Ferreiro

9 | Desborde. Uno de los mejores del equipo. Siempre desbordando por la banda derecha, no ha sido titular indiscutible debido a la cantidad de jugadores que disponía Rubi en la plantilla en esas posiciones, pero nadie concibe al Huesca sin el extremo gallego. Siempre fue de los mejores cuando jugó en el verde y muy recordados los recursos del siete de amagos y recortes cada vez que tenía que poner un centro o tirar a puerta. Recordada su asistencia a Gallar frente al Córdoba en el Arcángel, después de varios amagos volviendo loco al defensa.

Melero

9 | Capitán. El capitán azulgrana ha sido el máximo goleador del Huesca con 16 goles empatado con el Cucho Hernández, en una función que no es la suya pero que este año ha despertado esta faceta y siempre se encontraba en el momento ideal. El capitán y líder de este equipo en el terreno de juego que tuvo que tirar del equipo en los momentos más difíciles, uno de los artífices del ascenso. Su mejor momento fue en la primera vuelta pero siguió a un bien nivel en la segunda. Sin duda el mejor jugador de la temporada.

Camacho

6 | Líder. El capitán de este equipo en el vestuario. El veterano jugador azulgrana es el que mejor conoce al club y por ello su trabajo fuera de los terrenos es importante. No ha disputado muchos minutos este año, debido a la edad del jugador y lo difícil que es entrar en esta Sociedad Deportiva Huesca. El próximo año el capitán azulgrana podrá debutar en la máxima categoría del fútbol español con el equipo altoaragonés.

Gallar

8 | Calidad. No empezó muy bien la temporada el jugador catalán, venido de segunda B le costó adaptarse a la categoría y hacerse con la titularidad. No ha sido indiscutible hasta el final de la temporada, debido a la gran cantidad de jugadores en la media del campo, compitiendo sobre todo con ‘Chimy’ por un puesto. Siete goles ha marcado el once azulgrana y siendo uno de los mejores de la plantilla. Siempre entregado a la causa Gallar se ha ganado los corazones de la afición oscense.

Vadillo

6 | Irregular. Algo de decepción en esta temporada. Ha arrastrado lesiones y por ello no le han permitido alcanzar la regularidad en toda la temporada. Se lesionó en el partido frente al Zaragoza en El Alcoraz y de ahí unos meses lesionado ya que no pudo volver hasta los últimos meses de competición, pero cuando estaba totalmente recuperado no consiguió nunca la titularidad aunque tuvo algún buen momento en la recta final como en el partido de Tenerife.

Sastre

7 | Regulador. Titular indiscutible casi toda la temporada, solo se ha caído del once en la recta final debido al retraso de posición de Gonzalo Melero. La manija del equipo altoaragonés todos los balones pasaban por él, el Huesca era lo que quería Sastre, si hacía falta llevar un ritmo rápido o más lento. Formó junto con Aguilera uno de los dobles pivotes más decisivos de la categoría.