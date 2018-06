Manolo Herrero: "Vamos a pelear por ser primeros."

Manolo Herrero arranca su etapa en el Real Murcia. El de Andújar ya ha comparecido ante los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio pimentonero acompañado de Víctor Manuel Gálvez, el presidente, el vicepresidente, Víctor Valentino Gálvez y el director general y deportivo, Toni Hernández.

Toni Hernández tomó la palabra para hacer un breve repaso a la trayectoria del nuevo entrenador y recalcando que "han sido unas negociaciones muy fáciles y rápidas" . Acto seguido, el técnico jienense explicó la principal razón que le ha llevado a firmar con la entidad murcianista: “Hay equipos a los que no puedes decir que no. Quiero crecer en este club y conseguir el objetivo que es ascender “.

El nuevo entrenador hizo una descripción de como son sus equipos en referencia al estilo de juego: "Me gusta que mis equipos lleven la iniciativa. El Real Murcia, con el estadio que tiene, debe ser atrevido en casa". En el aspecto defensivo dijo que: “En mi equipo deben defender los once jugadores y tienen que tener implicación. Pero me gusta defender siempre con bloque alto y buscando al rival arriba”.

Manolo Herrero fue preguntado por los posibles fichajes y la planificación de la plantilla a lo que respondió: “Estoy convencido de que vamos a hacer una gran plantilla porque a todo jugador le motiva venir a este club “. Uno de los nombres que suena es el de Espinosa, jugador que ha coincidido con el preparador durante varias temporadas: "Es una opción como muchas otras. Puede ser que venga o no." También habló de la posibilidad de que algunos de los jugadores del curso pasado renueven: "No se pueden hacer grandes gastos. Lo primero es el club."

El objetivo del Real Murcia en la liga regular pasa por acabar la temporada como primero del grupo, algo que no asusta al nuevo entrenador: "Sabemos las exigencias. Este club se merece estar en Segunda A." Pero recalcando que: "Para ser primeros tenemos que ser los mejores."

La situación institucional en la que vive el Real Murcia no es plato de buen gusto para nadie. A la espera de la resolución del TAS, la cual será en las próximas semanas, el nuevo entrenador del Murcia le resta importancia: "A mi ese tema no me preocupa. En el momento que me llamó el Real Murcia no dudé en nada."

David Karanka no continuará.

Toni Hernández, director general y deportivo grana, ha anunciado que el ex jugador pimentonero no continuará en su papel de segundo entrenador: "Nos comunicó que por motivos deportivos no continuará con nosotros".

El de Vitoria tiene un proyecto importante encima de la mesa y eso le ha llevado a dejar el Real Murcia.