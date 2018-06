Imanol Alguacil renueva hasta 2021

Tras haber confeccionado el staff técnico del primer equipo, con Asier Garitano, exentrenador del Leganés, al frente del primer equipo donostiarra, se ponen manos a la obra con las categorías inferiores. Jokin Apirrebay se ha ocupado de renovar a Imanol Alguacil, que ha sido una pieza clave tanto en el primer equipo, esta campaña, como los años que ya llevaba en el filial realista.

Imanol Alguacil (46 años) que finalizaba su contrato con la entidad txuri-urdin en el año 2019, alarga su vinculación con el club hasta 2021. El oriortarra tras su exitoso paso por el primer equipo, cogiéndolo en el mes de marzo y obteniendo cinco derrotas, un empate y tres derrotas. El técnico, Imanol Alguacil, tomó las riendas del segundo equipo en el año 2014 y continuará tres años más.

Movimientos de cantera

La Real Sociedad ha desvelado ya, su organigrama de técnicos del 2º ciclo formativo del fútbol base de la Real. De aquella publicación, se destaca el de puesto de Mikel Labaka y el retroceso de Aitor Zulaika.

En el primer caso, Mikel Labaka será el segundo entrenador de la Real Socieda B acompañando así a Imanol Alguacil. Ambos ascendieron al primer equipo, tras la destitución de Eusebio Sacristán y también, Juan Carlos Andrés, uno de los ayudantes del exentrenador realista. Además, Mikel Labaka formó parte del cuerpo técnico del primer equipo durante la pasada campaña.

Aitor Zulaika es delegado a la Real Sociedad C como segundo entrenador, siendo el ayudante de Sergio Francisco, primer entrenador del equipo. A pesar de su buena actuación durante la ausencia de Alguacil al timón del filial de la Real Sociedad y sus buenos indicios pasados como primer entrenador, clasificando Lagun Onak y al Real Unión a fases de ascenso, el de Azpeitia no obtiene un puesto de mayor peso en el conjunto txuri-urdin. Aunque no todo han sido noticias negativas para Zulaika, que se ocupará de coordinar la estructura del segundo ciclo formativo, comprendida por el Sanse, la Real Sociedad C y División de Honor Juvenil.