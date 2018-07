'Hasta luego' capitán

Google Plus

Atlético de corazón, como todos los que hoy lloran la marcha de uno de los suyos. Y es que en tan solo dos meses, la familia colchonera ha despedido a dos de sus máximas leyendas; el último su capitán. Gabriel Fernández Arenas, más conocido como Gabi, llegó a la entidad rojiblanca con apenas doce años, disfrutando al principio de las categorías inferiores como muchos otros niños. Pero como él mismo dijo, Gabi no quería ser futbolista; quería ser futbolista del Atlético de Madrid. No solo consiguió vestir la elástica rojiblanca por primera vez oficial aquel 7 de febrero de 2004 en un choque frente al Valencia, sino que se ha convertido en una de las leyendas de la historia del Atlético. A pesar de haber disputado varias temporadas fuera del primer equipo, jugando en el filial del Atlético, en el Getafe y varios años en el Zaragoza, lo cierto es que Gabi se hizo con el brazalete nada más aterrizar de nuevo en Madrid en 2011, y no lo ha soltado hasta hace unas horas.

El que fuera ya, capitán del Atlético hasta la decisión de su marcha al Al Sadd de Xavi Hernández, se corona como uno de los futbolistas que más títulos ha levantado con la elástica rojiblanca, aunque siempre le quedará uno pendiente... Dos finales de Champions se le han resistido al Atlético, y dos espinitas clavadas en un Fernando Torres y Gabi que tendrán que ver desde la grada el momento más esperado para todos los atléticos. A pesar de no haber cumplido ese sueño, Gabi ha tenido en sus manos, en primicia, una Liga, una Supercopa de España y otra de Europa, una Copa del Rey y dos Europa League. La última, en la pasada campaña. Quién le iba a decir al capitán que el detalle de levantar la copa junto a Fernando Torres iba a ser la última imagen de ambos en el club de sus vidas, porque sí, ambos lo han corroborado.

Lo cierto es que la familia rojiblanca guardará con cariño el número '14' en lo más hondo de sus entrañas, y quizá, algún día puedan volver a desempolvarlo como se merece. El propio Gabi afirmó que llevaba desde los doce años pensando con el corazón, pero que llegó el momento de hacerlo con la cabeza; por sus palabras y por su sentimiento demostrado en toda su carrera como rojiblanco, Gabi asegura que volverá al club madrileño aunque confiesa no saber cuándo ni cómo. Sus 417 partidos bajo la elástica del Atlético de Madrid y sus 35 años cierran la puerta a un equipo que agradecerá al que siempre será su capitán; y quién sabe si futuro miembro del alto cuerpo técnico del Atlético...