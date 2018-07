Kangin Lee renueva hasta 2020

Google Plus

El Valencia CF ha hecho oficial la renovación de Kangin Lee, que tendrá una cláusula de rescisión de 80 millones de euros y permanecerá en la institución “Che” con ficha en el equipo filial. Sin embargo, se incorporará a las sesiones preparatorias del primer equipo para disputar la pretemporada en Suiza, Holanda e Inlaterra.

El año pasado, el Real Madrid se interesó por el joven futbolista coreano. En primer lugar, el equipo valencianista vendió a Nabil al Manchester City en 2017, un delantero totalmente prometedor que con apenas 17 años fue traspasado a Inglaterra. Tras el interés del club blanco por Nabil y su posterior venta al club inglés, el Real Madrid decidió optar por Kangin Lee. En cambio, las negociaciones no llegaron a buen puerto, a pesar de que el Real Madrid tendría los derechos de formación en el caso de que el Valencia se negara a negociar. Finalmente, el conjunto valencianista tomó la determinación de dejar al joven centrocampista una temporada más en el filial.

En los últimos meses, a Kangin Lee se le ha comparado con estrellas del fútbol, como su compatriota Heung-min Son, el joven delantero del Tottenham Hotspur. Son, con tan solo 26 años, es una leyenda de Corea del Sur, ya que ha disputado 70 partidos con la selección, anotando 23 goles y ha acudido a dos Copas del Mundo. Además, fue galardonado con el premio FA Premier League Player of the Month en 2016. Por ello, se coloca a Kangin Lee como el sucesor al trono de Corea del Sur; aunque es necesario recordar que es un jugador de 17 años con toda una carrera futbolística por delante. No hay ningún motivo por el que someter a tanta presión a un futbolista tan sumamente joven.

El Valencia tendrá en el punto de mira al coreano durante la próxima campaña en el segundo equipo para tomar una decisión cuando su contrato finalice. Una vez llegado 2020, la institución “Che” y sus máximos dirigentes tendrán que elegir si dejar a Kangin Lee para el primer equipo o deshacerse de él.