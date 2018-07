Entrevista. Dani Merino: "Para mí el Rayo es un club de leyenda"

Daniel Merino Correa, nacido en Leganés (Madrid) el 17 de enero de 1999, y más conocido como Dani Merino, es uno de los guardametas del Rayo B. Pero antes de que acabar en el conjunto de la franja, estuvo cinco años en el Leganés -desde primer año de Prebenjamín hasta primer año de Alevín, jugando en el Alevín A-. Posteriormente cambió al Real Madrid, donde también pasó cinco años de su vida -desde segundo año de Alevín hasta segundo año de Cadete -llegando a jugar en el primer año de Juvenil-. En su actual club, el Rayo, lleva tres años -desde primer año de Juvenil, jugando en el nacional, hasta tercer año de Juvenil, el Juvenil A-. En su último año vivió una temporada increíble para su equipo bajo las órdenes de Ángel Dongil, y ahora, recién ascendido a Tercera División, buscará hacerse con la titularidad bajo palos ante las marchas de Lucho García y Alberto Chino en el Rayo B -anteriores porteros del filial-.

A pesar de estar en plena pretemporada, el jugador ha aceptado conceder unos minutos a VAVEL para que todos conozcan un poco más a ese gran desconocido que todo parece indicar que salvaguardará la portería del filial franjirrojo.

Pregunta: Imagino que a pesar de llevar varios años jugando al fútbol, no habrá olvidado cuál fue el primer momento en el que se enamoró de este deporte, ¿Cómo ocurrió?

Respuesta: El fútbol es algo que yo he vivido con mi hermano desde pequeño, porque yo iba a verle jugar, y me gusta mucho. Así que con siete años más o menos, les dije a mis padres que quería jugar y me apunté en el Leganés con unos cuantos años más.

P: A pesar de las múltiples posiciones que se pueden desempeñar sobre el césped, optó por ser portero, ¿Le inspiró alguien para ello o fue porque le llamaba la atención?

R: Recuerdo que nos pusieron en fila el primer día, y nos iban preguntando de qué queríamos jugar cada uno; y todo el mundo quería ser delantero o mediocentro, yo dije delantero también. El primer partido de liga, como nadie quería ser portero, lo sortearon y me tocó a mí. Lo hice bastante bien y me dijo el míster, Dani, ¿tú quieres ser portero? Y dije venga, vale. Y la verdad es que ha sido así, porque yo quería ser delantero, aunque ahora esté a gusto en mi posición.

Dani Merino durante un partido | Fuente: @danimerino_1

P: Como canterano del Rayo, a pesar de la competencia que tiene por delante, ¿Se ves haciéndose con un hueco en el primer equipo?

"El Rayo es un equipo que da oportunidades" R: El Rayo es un equipo que da oportunidades, ojalá me llegue a mí una de esas. Pero yo tengo que pensar en trabajar y si llega, bienvenida sea.

P: En el caso de que no lograra subir al primer equipo en poco tiempo, ¿Intentaría seguir luchando o buscaría otro equipo?

R: Seguiría trabajando, pero también tendré que mirar todas las posibilidades que tenga.

P: La temporada anterior del Rayo ha sido para enmarcar, ¿Ha seguido mucho al primer equipo? En caso de ser así, ¿Qué le ha parecido?

R: No he visto todos los partidos, pero sí la mayoría, y han hecho una temporada espectacular.

P: En el Juvenil A también se ha hecho una campaña espectacular, ¿Cómo se vivió dentro del vestuario aspirar a lo máximo y casi estar a punto de conseguirlo? Además teniendo en cuenta que, de cara a los rivales, luchar por el campeonato no era el principal objetivo.

"Sabíamos que teníamos un buen equipo" R: Para nosotros sí que era el primer objetivo, porque sabíamos que teníamos un buen equipo y que podríamos hacer cosas bonitas este año.

P: La última jornada de la liga fue muy apasionante para todos los aficionados, ¿se sintió todo ese apoyo que estaba brindándose desde Vallecas?

R: Sí, la última jornada en Vallecas contra el Real Madrid fue increíble el ambiente que había. A mí después del partido, cantando con los aficionados, se me puso la piel de gallina.

P: La Copa del Rey era un reto muy bonito para el equipo, ¿Era de esperar quedarse fuera en la segunda eliminatoria?

R: Nosotros creíamos que íbamos a hacer algo más, pero lo dimos todo. Por falta de trabajo no fue.

Dani Merino durante un partido | Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D.

P: Personalmente no ha sido un año perfecto en lo personal, ¿Ha servido el fútbol como terapia?

"El fútbol me ayudó muchísimo" R: Sí, el fútbol me ayudó muchísimo, porque quieras o no todos los compañeros y el cuerpo técnico me dieron muchísimo apoyo.

P: ¿En qué portero trata de fijarse más?

R: Para mí siempre ha sido un referente Víctor Valdés. Ya está retirado, pero cuando jugaba era mi favorito.

P: Algunos jugadores tienen algún ritual antes de saltar al campo, ¿Está entre ellos? En caso de ser así, ¿Cuál?

R: Rituales pocos. Sí que es verdad que me empiezo a cambiar siempre por la pierna derecha, que cuando entro al campo entro con el pie derecho. También, después de la foto oficial, cuando voy corriendo a mi área, doy tres zancadas y en la tercera zancada, doy un salto con las dos piernas.

P: ¿Qué significa para Dani Merino el Rayo?

"Para mí el Rayo es un club de leyenda" R: Para mí el Rayo es un club de leyenda, que me está sirviendo para impulsar mi carrera futbolística y lograr mi sueño.

Dani Merino atrapando un balón | Fotografía: @danimerino_1

P: ¿Cómo fue el cambio del Real Madrid al Rayo?

R: Salir del Madrid después de cinco años fue algo duro al principio, pero llegué al Rayo y noté muchísima confianza, por lo que ahora estoy muy a gusto.

P: Su carrera profesional puede llegar a ser muy larga, ¿Se ve jugando fuera de España?

"Me encantaría jugar en la liga española" R: A mí me encantaría jugar en la liga española, pero salir de España es algo que no descarto, porque con metodologías de otros países aprendería muchísimo.

P: Algunos jugadores compaginan su pasión por el fútbol con estudios o trabajo, ¿Es también su caso?

R: Sí, yo ahora estoy haciendo TAFAD, y en septiembre voy a empezar el segundo año para hacer las prácticas.

TEST RÁPIDO:

Un estadio: Juventus Stadium.

Un equipo: Chelsea.

Un jugador: Víctor Valdés antes, ahora Jan Oblak.

Un hobbie: el cine.

Mejor recuerdo futbolístico: ganar el torneo de Turín en la ciudad deportiva de la Juventus cuando jugaba en el Real Madrid.

El peor momento sobre el césped: un fallo en infantiles cuando estaba en el Real Madrid, contra el Atlético, ya que cuando era más pequeño me costaba reponerme de los fallos, algo que ahora me cuesta poquísimo.