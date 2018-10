Álvaro Cervera: "Hemos dado un paso atrás"

A poco más de un día, Álvaro Cervera ha atendido a los medios de comunicación que se han desplazado hasta la ciudad deportiva El Rosal, donde se ha realizado el último entrenamiento antes del partido frente al equipo almeriense.

Para abrir la rueda de prensa, Álvaro García ha tomado el protagonismo debido a su situación. El entrenador se ha mostrado claro sobre el extremo zurdo: “Yo no voy a contar con Alvarito. Está disponible porque no está lesionado, pero no voy a contar con él. Me ha dicho que está disponible, pero no vamos a contar con él”. También ha confesado que ve al jugador “preocupado y nervioso” por su situación, que no acaba de aclararse.

El técnico ha declarado que, hagan lo que hagan con el jugador utrerano, lo van a hacer mal: “Si pongo a Alvarito, me dirán que para que lo pongo si no ha estado en pretemporada. Si lo pongo, que porque no lo pongo si es el mejor del equipo. Así que vamos a contar con los que han estado en pretemporada”.

Para cerrar el tema Álvaro García, a la pregunta si la venta del jugador va a aliviar la situación económica del club el entrenador ha confesado lo siguiente: “Lo que me comentan es que nuestra vida no va a cambiar con la venta de Alvarito. A lo mejor se me escapa algo, pero por lo que sé, no. Creo que estamos dando pasos hacia atrás. El club está haciendo lo posible y si no se puede, no se puede. Todos pensamos que con la venta del jugador se ficha, pero parece que se hacen otras cosas con ese dinero".

Acerca del Cádiz CF que veremos mañana sobre el césped, Álvaro Cervera ha explicado que le gustaría ver a un equipo “reconocible, con las ideas claras, que hacen todo lo que tienen que hacer para ganar un partido. No me gustaría ver egos ni triunfos personales”. Asimismo, ha confesado que habrá gente nueva, pero sin perder la esencia de los últimos años.

Por su parte, Álvaro Cervera piensa que el equipo ha retrocedido. “Este es el tercer año en Segunda y creo que hemos dado un paso atrás. El primero fue un año ilusionante porque todos veníamos de Segunda B. El año siguiente fue algo más rodado, aunque el final no fue el que esperamos. Este año parece que vamos más retrasados. Lo he visto todo más atascado”.

Pero no todo iban a ser malas noticias. El técnico se ha mostrado contento por el “problema” que tiene a la hora de confeccionar el medio del campo, que ha aumentado su nivel con la recuperación de José Mari y la incorporación de Karim. Del mismo modo, ha descartado a Perea en banda izquierda para este partido y serán Juan Hernández o Manu Vallejo los encargados de sustituir a Álvaro García para este partido.