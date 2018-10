Cherysev: "Estoy muy contento de volver a vestir la camiseta del Valencia"

La nueva incorporación del Valencia, Denis Cherysev, ha sido presentada este jueves a las 12 del mediodía en la sala de prensa de Mestalla. Será la segunda etapa del ruso, quien ya jugó con la elástica ché en la segunda vuelta de la temporada 2016/17, donde marcó tres goles en siete partidos.

La presentación comenzó con el clásico visionado de imágenes del jugador en distintos equipos, entre ellas goles con la selección rusa en el Mundial de 2018 y con el Valencia en su primera etapa, y continuó con Anil Murthy, el presidente del Valencia, hablando del joven jugador de 27 años, a quien lo calificó como ”un fichaje muy importante para nosotros” para luego añadir que el conjunto ché dispone de “una plantilla muy competitiva”. Tras la habitual pose para los medios gráficos de jugador y presidente con la elástica ché, Cherysev respondió a las preguntas de los medios.

Cuestionado por sus numerosas lesiones, contestó “me encuentro bastante bien físicamente”. Añadió también que “es verdad que he tenido mas vacaciones quizás que mis compañeros, llevo dos semanas entrenando aproximadamente, y está claro que todavía me falta bastante".

Cherysev ya coincidió con Marcelino García Toral en el Villarreal, y para él era “muy importante” contar su “confianza”. “Para mí era muy importante tener la confianza del entrenador, está claro que va a ser un año con muchas competiciones que van a ser importantes. Nadie te asegura jugar de titular todos los partidos, aquí vienes a ayudar juegues un minuto, juegues 10 o juegues 90. Para eso estoy aquí, para lo que el entrenador estime oportuno”. En otra pregunta destacó la exigencia de Marcelino como una de sus virtudes, apuntando que "con esa exigencia intentas dar lo mejor de ti mismo, de sacar el máximo partido que tienes dentro y al final tú disfrutas trabajando, que yo creo que es lo más importante".

Se mostró también muy entusiasmado por afrontar su segunda etapa con el Valencia. “Estoy muy contento de volver a vestir la camiseta del Valencia, es una oportunidad muy importante y la verdad que espero devolver toda esa confianza”. No solo eso, sino que desde que conoció la oferta del club valenciano aseguró que "no quise escuchar ninguna oferta más”.

"Yo creo que con el tiempo vas madurando sobre todo como persona, está claro que aprendes también cosas dentro del campo a lo largo de estos años, pero creo que sobre todo como persona he cambiado algunas cosas, y espero que todo vaya mejor a partir de ahora", analizó su evolución personal y profesional.

Cherysev habló también sobre la afición ché, a la que halagó tildándola de "espectacular". "La verdad que viéndolo desde fuera el año pasado la afición estuvo espectacular por como animaban al equipo. Un jugador siempre tiene ganas de jugar ante una afición así, y la verdad es que se prevé una temporada muy ilusionante", apuntó.

"Al terminar mi primera etapa en el Valencia me operé y fue muy bien gracias a dios y no volví a tener problemas con esa pierna. Mentalmente creo que más que afectarte te refuerza, aprendes a llevar esas situaciones de otra manera, a cuidarte, a valorar más todo lo que tienes cuando estás bien y eso es muy importante. No puedes venirte abajo, el día que te lesionas estás mal y al día siguiente estás ya con el cuchillo entre los dientes para recuperarte", contestó respecto a sus problemas físicos.

El atacante no quiso ser ambicioso y no dejó claro cuáles son los objetivos de la temporada. "Si nos empezamos a meter en la cabeza que tenemos que quedar en tal puesto, que tenemos que ganar algo… Está claro que todos tenemos ilusión por conseguirlo, pero la única manera de llegar ahí es ganando el partido siguiente. Entonces para nosotros lo importante es eso".

Para concluir, habló sobre el posible fichaje de Gonçalo Guedes. A pesar de que el futbolista del PSG puede convertirse en su rival por la titularidad, el de Nizhni Nóvgorod piensa que "la competencia hace mejor a todos los jugadores" y se desató en elogios ante el portugués. "Yo creo que es un grandísimo jugador, ya lo demostró el año pasado y si puede estar aquí será bienvenido".