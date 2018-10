Un estreno muy esperado por todos

Pocas horas restan para que el equipo de José Antonio Anquela levante el telón de la temporada 2018-2019 en el Estadio Carlos Tartiere y ante una afición que se muestra con una ilusión nunca antes vista gracias a la confección de una plantilla de calidad, con nombres importantes y jugadores de peso en la categoría.

Durante todo el verano ha sido un baile constante de jugadores y rumores que han circulado por la capital del principado, alimentando a una afición que poco a poco se va recuperando del "palo" que fue no clasificarse para unos playoffs que quedaron en la orilla y que por diferentes circunstancias no se culminaron. "Agua pasada no mueve molino" y es en este punto donde el club, la secretaria técnica y el propio Anquela han trabajado para confeccionar una plantilla corta pero de garantías, con un ojo siempre puesto en la cantera, en un Vetusta que este año debutará en 2ªB con unos jugadores jóvenes que sin duda buscarán dar el salto a la primera plantilla, y esto Anquela lo sabe.

Joselu, Tejera, Champagne, Carlos Martínez, Boateng, Ibrah, Javi Muñoz y Yoel Bárcenas son los fichajes que han llegado al cuadro azul, sin duda jugadores con mucha calidad, y sobre todo físico, velocidad y un toque de balón de garantías. Se han reforzado todas las áreas de la plantilla y se han cubierto bajas importantes como la de Rocha y Linares, además de los jugadores que han sido descartados por el técnico jienense, Pucko o Valentini. Como se mencionaba antes, una plantilla corta pero importante, y con la sapiencia que detrás vienen jugadores como Steven o Cortina, que sin duda tendrán su oportunidad en el primer equipo.

La parroquia azul ha acudido en masa para renovar sus abonos, más de 10.000 socios han pasado por las oficinas del club azul para continuar al lado del equipo por todas las razones que se han dado. La campaña de abonados ha sido bien vista por los aficionados carbayones no solo dentro del Principado, sino también fuera de nuestras tierras. Peñas repartidas por toda España, Europa, Latinoamérica han utilizado las redes sociales para apoyar al equipo "inquebrantablemente" un año más. Los precios han resultado óptimos y el flujo de renovaciones va en buen camino, buscando superar la barrera de los 20.000 socios. "Lo más lejos, a tu lado", ha calado en el sentimiento carbayón, un buen trabajo de marketing desde el club.

La nueva equipación que seguirá vistiendo el equipo también ha gustado bastante a la afición y ya se ven numerosas "zamarras azules" por todos los puntos del país y el extranjero. Otro acierto, continuar con la firma Adidas, que ha trabajado de manera impecable estos últimos años, no solo con las equipaciones, sino también en materia de merchandaising y vestimenta de todo tipo.

"El templo" parece que estará preparado para el debut del equipo carbayón este domingo, después de numerosos problemas con el césped, este luce espléndido a primera vista, habrá que ver con el paso del tiempo si los trabajos y la inversión realizada tienen su efecto. Otro punto discordante fue el problema de iluminación, que la Liga impuso solucionar al Real Oviedo, y es que esta no era del agrado de las televisiones y se ha tenido que solventar con un gasto bastante importante, 800.000 euros sería el desembolso final para que el fútbol se pueda ver en las casas de todos los espectadores. "Las teles mandan", se escuchaba en los corrillos oviedistas. Y es que es cierto que estas hacen un desembolso grande para el mercado de los partidos de fútbol todos los años.

En definitiva, aires renovados, muchas buenas noticias dentro del seno carbayón y una esperanza también imperturbable de que este año el equipo pueda mejorar su última clasificación en Segunda División. ¿Objetivos? Dependerá a quien le pregunten, pero lo que sí es claro es que este año, esta nueva temporada que comienza el domingo a las 19:00 horas en el Carlos Tartiere tiene muy buena pinta.