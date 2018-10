Marco Asensio: "Este es el camino que debemos seguir para llegar lejos"

Marco Asensio disputó ayer los 90 minutos del partidos frente al Getafe donde el Real Madrid acabó ganando por 2-0 con goles de Carvajal y Bale.

Anoche Marco Asensio fue uno de los jugadores clave en la victoria del Real Madrid siendo el que más tiros realizó, quedándose muy cerca del gol en un par de ocasiones y completando un total de 95% de pases acertados. Está claro que Asensio está cogiendo fuerza en el equipo de Lopetegui y apunta a ser titular ocupando el lugar que dejó Cristiano.

Tras el partido, Asensio fue uno de los jugadores entrevistados y analizó el partido, la Supercopa y el mercado del Real Madrid.

El mallorquín empezó analizando el partido del equipo: "Para el equipo era muy importante empezar bien la competición, el partido ha sido muy completo, tenemos que ir poco a poco, este es el camino que debemos seguir para llegar lejos en la Liga".

Le preguntaron sobre la salida de Cristiano y cómo ve al Madrid sin la estrella de los últimos nueve años: "Cristiano ya se ha ido, creo que tenemos un gran equipo, estamos trabajando bien y, como ya he dicho, este es el camino que debemos seguir".

El equipo parece que supo sobreponerse a la derrota en la Supercopa de Europa y Marco habló sobre ello: "En la Supercopa de Europa pasó lo que pasó, teníamos que pasar página, esto es otra competición. Empieza una nueva temporada, tenemos mucha ilusión en ella y hemos hecho un gran partido".

Por último, Marco habló sobre la necesidad que tenía o no el club blanco de realizar algún fichaje más: "Esto no depende de mí, depende de Florentino y el entrenador y ellos verán si hay que reforzar alguna posición. ¿Si la decisión dependiese de mi? Como no depende de mi, no te la puedo contestar".