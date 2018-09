De la Bella vuelve a quedarse fuera

Asier Garitano ha dado el nombre de los 18 futbolistas que viajarán a la Comunidad de Madrid para visitar el que durante muchos años fue el estadio de su entrenador. El ahora técnico txuri-urdin estará por primera vez en el banquillo visitante de Butarque, tras cinco temporadas en el club pepinero.

Tras la victoria en el Estadio de la Cerámica, la Real no quiere otra cosa que no sean otros tres puntos que den mayor confianza a la idea de Garitano. Para ello, el entrenador realista ha decidido qué hombres viajarán con la misión de volver a San Sebastián con una nueva victoria.

De la Bella, el gran ausente

Mucho se habla en los últimos días sobre quién será el lateral izquierdo que salga de la Real, ya que parece que el puesto de titular está asegurado para Theo salvo sorpresa mayúscula. El que más clara tiene su posición es Héctor, que no cuenta para Garitano y que abandonará la entidad donostiarra.

Entre Kevin y De la Bella, de momento el que más papeletas tiene de abandonar el equipo es el catalán. Tras casi toda su carrera profesional dedicada a la Real, el de Santa Coloma de Gramanet puede verse destinado a irse del equipo al que llegó en 2009 procedente del Sevilla Atlético.

Esto no sería nuevo para el lateral, que ya estuvo cedido dos años en el Olympiacos griego. Sin embargo, cuando solo llevaba una campaña cedido, y tras la marcha de Yuri, la Real le repescó para jugarse el puesto con el propio Kevin en el retorno del club a Europa.

Sangalli, el único canterano

Uno de los jugadores más destacados de la pretemporada txuri-urdin, Sangalli, será el único de los tres canteranos que han subido al primer equipo que estará en Butarque. Merquelanz y Gorosabel vuelven a quedarse fuera de la lista como sucedió la semana pasada.

Los que tampoco estarán son Agirretxe, Moyá, Navas y Januzaj. El delantero usurbildarra sigue con el calvario que vive desde que Keylor Navas le lesionara hace tres años y ha vuelto a lesionarse. Se prevé que no esté disponible para los próximos partidos, aunque no se conoce cuánto tiempo estará de baja. El resto de jugadores siguen recuperándose de sus distintas lesiones y habrá que esperar para ver sus respectivos debuts esta temporada. En el caso del belga sobre todo, su vuelta se hace más necesaria que la de ninguno, ya que la Real no cuenta actualmente con otro jugador de sus características en ataque.