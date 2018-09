Garitano: "Quería un jugador diferente y Sandro lo es"

Asier Garitano, que afrontará su tercera jornada al frente de la nave txuri-urdin, ha declarado ante los medios en la previa del encuentro en el que su equipo se medirá al Eibar en el derbi guipuzkoano. Los realistas encaran su tercer partido consecutivo fuera de casa, antes del estreno de Anoeta tras la polémica suscitada en los últimos días.

En primer lugar ha tenido unas palabras sobre el que, si nada se tuerce, se convertirá hoy en su tercer fichaje. Este no es otro que Sandro, ex del Málaga, Barcelona y Sevilla y que actualmente pertenece al Everton. Se ha mostrado "encantado" con esta nueva incorporación, ya que considera que les da "muchas opciones diferentes".

"En el Barcelona B jugaba por banda y en el Málaga jugó su mejor temporada como delantero", ha afirmado Garitano. El canario disputó ayer su último partido con el Everton esta temporada. Ante los rumores de su lesión, el entrenador de la Real ha dicho no saber nada. "No debería de tener ningún problema para pasar el reconocimiento médico. Nos va a ayudar, ya conoce la Liga", ha sentenciado.

Espera un derbi intenso

Respecto al derbi, el entrenador del cuadro vasco se ha mostrado cauteloso. "Los resultados que ha tenido no han sido buenos (dos derrotas en dos partidos), pero va a ser un partido muy duro, es el Eibar y es un derbi", ha dicho. El técnico ha asegurado que su rival "hará un partido intenso, es un conjunto muy bien trabajado, que sabe lo que hace en cada momento, que es competitivo y que pone en grandes dificultades a los rivales".

Al hablar de Ipurua, cree que es un campo que condiciona por su "estrechez". "Se juega un fútbol directo y hay que estar concentrado del minuto 1 al 94 porque se llega muy rápido de un área a otra", ha avisado.

Por otro lado, ayer se anunció también la retirada de Agirretxe, otro pilar que abandona la Real, este por las continuas lesiones que ha tenido desde hace tres años. Sobre él, Garitano ha lamentado su marcha: "A mí me hubiese gustado que hubiese seguido jugando al fútbol, me hubiese gustado tenerle, pero me alegro de que esté tranquilo y feliz con la decisión que ha tomado".

Las palabras del delantero, para Asier, deben ser una referencia para los jóvenes que suben al primer equipo, tales como Merquelanz, Sangalli o Gorosabel esta temporada. "Estamos en Primera División, jugando con jugadores de alto nivel. Lo único que tienen que hacer es escuchar la rueda de prensa de Agirretxe, lo que le ha costado jugar en la Real 10 u 11 años, que aprendan lo valoren y aprieten", ha sentenciado.