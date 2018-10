Ceballos: "Si seguía Zidane estaba claro que buscaría una salida para volver más hecho"

El jugador se encuentra por primera vez seleccionado para ir con el combinado español, aunque evidentemente la mayoría de los temas fueron sobre el Real Madrid. Lo primero de todo fue hablar sobre el entrenador Julen Lopetegui, "Estaba de vacaciones y lo vi en las redes sociales, a un amigo que puso: “Bombazo”. No me lo esperaba, pero creo que es el mejor entrenador que podíamos tener." Además, el jugador comenta que de momento el vasco sigue tratando de imponer su forma de jugar y de transmitir su manera de entender el fútbol a los jugadores. “Le gustan las posesiones largas y atacar rápidamente. Estamos acoplándonos y se ve un Madrid con buen juego, criterio y gol”.

El mediocentro andaluz comentó también los malos momentos que pasó durante la temporada pasada, y explicó que no sabe si jugaba poco porque Zidane no le entendía, él comenta que trataba de ponérselo difícil y entrenar cada día al cien por cien, pero llegado cierto momento comentó que le llegó a parecer imposible, “Marco dos goles en Vitoria y al día siguiente en Dortmund jugué un minuto. Cuando pasan las semanas y no te sientes importante, es más difícil. Hubo un momento en que di la temporada por perdida, estábamos a 15 puntos en Liga y solo nos quedaba la Champions, pero yo no entraba en la dinámica”.

Ceballos explicó que llegó a contratar un entrenador personal para mantener la forma debido a la falta de minutos, “Contraté un entrenador personal en enero, porque no jugaba miércoles ni domingo y baja la intensidad. Buscaba estar a tope en la pretemporada. Si seguía Zidane estaba claro que buscaría una salida para volver más hecho, pero con la llegada de Julen fue todo diferente”. Dani comenta que comentó el tema con el propio Zidane, el francés le explicó que tenía que valorar que Kroos y Modric, jugadores que son los mejores en sus puestos, estaban por delante de él. “Hubo un momento de la temporada que Kroos y Modric estaban lesionados y él cambiaba el sistema para poner a otros jugadores. Eso te quema un poco y te duele".

El jugador manifestó también que, a pesar de todo lo pasado, no le guarda rencor alguno a Zidane, “Ahora intento devolverle a la afición lo que no me vio. No es rencor. Venía de hacer un gran europeo sub21 siendo el mejor jugador. De buenas a primeras, al ostracismo... El año pasado no fue un buen año para mí, pero como futbolista me ha dado madurez. Él fue claro conmigo y no guardo rencor. De pequeño me fijaba en él y él siempre una estrella donde ha jugado, quizá no sabía lo que siente un jugador en el banquillo. Le servirá también en el futuro para no cometer los errores que ha cometido aquí". Dani explicó también que Zidane le pidió perdón por lo sucedido en Leganés donde apenas jugó 20 segundos de partido, comenta que no entendió aquel cambio pero que el propio Zidane parecía muy dolido por lo sucedido.