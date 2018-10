Pruebas y toques

El córdoba está en pruebas, como si se trátase todavía de la pretemporada, puede ser porque no ha tenido una pretemporada tranquila para probar como diría aquel, cosas, el equipo está cogido con pinzas, y ejemplo de ello son las constantes idas y venidas de pruebas que está generando José Ramón Sandoval con el equipo titular.

El técnico del Equipo blanquiverde, lo está intentando, lo está estudiando, pero esto parece caso para Iker Jiménez, puesto que es algo extraño que no se dé con la tecla, cuando no es la defensa que está mal colocada, es el centro del campo que está poco trabajador y creativo y sino los laterales que no tienen recorrido o están muy castigados y si no son los laterales son los delanteros que no dan ni una a la hora de tirar desmarques o introducirla en la red. Una falta de intensidad preocupante.

EL CÓRDOBACF

Sandoval salió ayer con un nuevo dibujo un 4-3-3 con Expósito debutando y más adelantado como hombre en punta, un centro del campo donde de nuevo volvía la supuesta creatividad de Javi Lara, que ayer estuvo descafeinado y fallón, los laterales en su línea pero sin tanta carga defensiva y la defensa de cuatro, donde se veían los cambios más significativos, sentaba a Aythami y a Quezada, por decisión técnica a modo de toque de atención y aunque el cambio no fue mal, se veía raro un equipo sin su guerrero Aythami.

EL ALCORCÓN

El Alcorcón por su parte iba a Córdoba con las ideas claras, mantener su portería a cero, presentando un once con dibujo clásico 4-4-2, donde sus líneas se veían claramente bien posicionadas y un juego muy correcto, en definitiva el juego que le hace daño al Córdoba, pero un juego de poco fútbol, puesto que aproximaciones al área rival tuvieron pocas y con poco peligro.

Ambos entrenadores se presentaban con dudas ante una jornada más de liga, donde todavía no han conseguido coger ritmo de competición y no han sumando de tres en lo que va de temporada, ambas escuadras tendrán que afinar sus onces para poder competir y que la temporada no se les haga un infierno anticipado porqué de seguir así, mejor que pidan la hora.