Mikel Vesga: "Los resultados van a llegar”

Mikel Vesga ha llegado este verano en forma de cedido para reforzar el mediocentro del Club Deportivo Leganés. El joven mediocentro de 25 años es una de las perlas de la cantera bilbaína, y el Leganés puede ser el equipo perfecto para consolidarse en la primera división. Hasta el momento solo ha podido disputar un partido, y no fue un encuentro cualquiera. Mikel debutó la pasada jornada frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, aunque no fue el mejor debut posible. La dura derrota por 4-1 frente al cuadro merengue no ayudó a que Mikel Vesga pudiera lucirse.

El mediocentro habló con el Diario As sobre la próxima jornada frente al Villarreal. Mikel se mostró muy contento y asombrado con Butarque, pues como bien dijo “Este campo es especial, lleno tiene magia y te lleva en volandas". Sin duda Butarque tiene magia y cuando se llena es muy difícil derrotar al Leganés. "El otro día contra la Real Sociedad fue un espectáculo y el jugador siente y sabe que casi siempre se llena. Eso es muy importante para el futbolista y nos va a ayudar en la consecución del objetivo.” comentó Mikel. La remontada frente a la Real Sociedad fue un ejemplo de lo que pasa en Butarque, un estadio donde nunca se deja de animar y apoyar al equipo.

El cuadro de Mauricio Pellegrino ha emepezado con el mal pie, ya que solo han conseguido 1 punto de los 9 posibles. A pesar de ello, Mikel Vesga confía en la plantilla. "Estamos trabajando y entrenando bien y los resultados van a llegar" expresó el mediocentro vasco. Además de ser positivo, Mikel Vesga hizo autocrítica del equipo. "Hemos concedido más goles de lo que deberíamos. Toca corregir errores, sumar entre todos para mejorar y evitar tener que hacer remontadas cada encuentro" dijo Mikel.

El próximo domingo el Lega intentará conseguir la primera victoria de la temporada y no puede haber mejor situación. El Villarreal ya sabe lo que es enfrentarse al conjunto pepinero en Butarque, un esatdio que se convierte en un auténtico fortín.