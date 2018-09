El objetivo de volver a ser primero

El club merengue, máximo ganador de la Champions League con 13 títulos a su nombre, también logró lo inigualable hasta ahora y es el ganar este torneo tres veces consecutivas desde 2016, además de conseguir cuatro de estos títulos en cinco años.

Pero, si bien han conseguido todo esto, en los últimos dos años la fase de grupos no ha sido perfecta. En la temporada 2016/17 fue parte del grupo F, junto con el Borussia Dortmund, el Legia de Varsovia y el Sporting de Portugal.

En esa ocasión el Real Madrid consiguió tres victorias, contra el Sporting, tanto en la ida como en la vuelta y ante el Legia en uno de sus encuentros. En partido de vuelta frente a los polacos, el marcador fue de 3-3 y los dos encuentros contra el equipo alemán también resultaron en empates.

Gracias a esos resultados, el Madrid sumó 12 puntos de 18 posibles y quedaron segundos del grupo detrás del Borussia Dortmund que consiguió 14 unidades. Esto hizo que el equipo español tuviera que enfrentarse al primero del grupo B, el Napoli. Pero como bien se sabe ya, los blancos lograron derrotar a los italianos y también sortearon al Bayern Múnich, Atlético de Madrid y Juventus en cuartos, semifinales y final respectivamente, para así conseguir su duodécima Copa de Europa.

En la siguiente temporada, el Real Madrid estuvo en el grupo H, junto con el Tottenham Hotspur, el Borussia Dortmund nuevamente y el APOEL. El club merengue ganó en cuatro ocasiones empató en una contra el Tottenham 1-1 y en el partido de vuelta con el mismo equipo perdió 3-1. Esto lo posicionó de vuelta en el segundo puesto en esta fase de grupos, lo cual lo dirigió al camino que tuvo en el resto de la competición, enfrentando en octavos al PSG, en cuartos a la Juventus, en semifinales contra el Bayern Múnich y en la final al Liverpool, a quienes derrotaron 3-1 consiguiendo su decimotercer título de esta competencia.

Si bien, a pesar que no haber conseguido el primer puesto en sus respectivos grupos en los últimos dos años, no le ha quitado la posibilidad de ganar el anhelado trofeo, eso no quita que un club como el Real Madrid no quiera ser siempre el mejor y en este caso, volver a ser el primer clasificado de su grupo. Para lograr esto, debe comenzar con el pie derecho ante la Roma este miércoles en el Santiago Bernabéu.