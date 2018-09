Previa Athletic Club - Villarreal: en plena sequía

Con apenas tres días de descanso desde sus respectivos partidos (Villarreal 0 – 0 Valencia y Betis 2 – 2 Athletic Club), ambos conjuntos se reunirán en San Mamés para dar rienda suelta a la sexta jornada de la temporada. Un inicio poco favorable para los dos conjuntos que lucharán por conseguir los tres puntos que les favorezca cierto respiro liguero.

Los leones vuelven a San Mamés

Con un partido menos, los del "Toto" se encuentran dos posiciones por encima de los amarillos. Las victorias del conjunto bilbaíno parecen resistirse, puesto que, la primera jornada ante el Leganés, fue la única en la que lograron hacerse con los tres puntos.

Los leones han sabido dominar San Mamés en los partidos como local en los que ha conseguido hasta cinco de los seis puntos que han sumado esta temporada. El último en visitar el feudo bilbaíno fue el conjunto blanco, que por más que los de Berizzo comenzaron con el marcador a favor, el tanto de Isco supuso el reparto de puntos.

En busca de la victoria en San Mamés

Un inicio que se está haciendo cuesta arriba para los amarillos. Ocupando la decimocuarta posición de la tabla, el conjunto castellonense tan solo ha logrado imponerse en uno de los cinco encuentros. El Submarino llegará tras el empate a cero en el derbi valenciano de la jornada disputado en el Estadio de la Cerámica.

Dominando a domicilio, el Villarreal ha demostrado superioridad en sus dos encuentros como visitante: Sevilla 0 – 0 Villarreal, Leganés 0 – Villarreal. Tras una primera parte en la que el conjunto madrileño no le puso las cosas nada fáciles a los amarillos, la entrada de Carlos Bacca en el terreno de juego, dio un giro al partido. El colombiano tan solo necesito cuatro minutos para hacerse dueño del partido y anotar el primero y único gol del partido,

Antecedentes del partido Bilbao y Villarreal 2018

El Villarreal se ha enfrentado hasta en 42 ocasiones al conjunto bilbaíno: 36 en Primera división y 6 en Copa del Rey. Con un balance de victorias bastante igualado, el Athletic Club ha logrado imponerse en 15 ocasiones, frente a las 16 victorias amarillas y el reparto de los puntos en 11 de los encuentros.

El empate a uno en San Mamés en la pasada temporada supo a poco para los leones que dominaron en la Cerámica por tres goles a uno. Los amarillos, que llevan sin ganar en el feudo bilbaíno desde la temporada 2010 – 2011, tratarán de romper con la mala racha para volver a encontrarse con los tres puntos.

Estadísticas Athletic y Villarreal 2018

A la espera de visitar Vallecas para recuperar el partido aplazado por las condiciones en las que se encontraba el estadio, el conjunto bilbaíno ocupa en la duodécima posición a tan solo tres puntos por encima del Villarreal. Una única victoria ante el Leganés (2-1) seguida de los tres empates consecutivos, han servido para anotar los primeros seis puntos de la temporada.

Sin descanso, el Villarreal llegará a San Mamés para hacer frente a su cuarto partido disputado en menos de dos semanas. El inicio de curso no ha sido el esperado para los de Calleja, que tan solo han logrado acumular tres de los quince posibles puntos, siendo cuatro de ellos como visitantes.

Eduardo Berizzo: “El Villarreal no ha encontrado resultados”

Los de Berizzo recibirán a un rival “peligroso” en la sexta jornada de la temporada. Un duelo en el que tendrán que “fortalecer” el sistema de juego para intentar que el Villarreal no se encuentre “cómodo” en el terreno de juego: “Creo que no ha encontrado resultados. A nivel de juego, es un equipo que se respeta a sí mismo. Ha vuelto al sistema tradicional de siempre, con muy buenos futbolistas, especialmente sus atacantes y sus mediocentros, jugadores muy rápidos. Debemos fortalecernos y que su juego interior no nos dañe con la presencia de dos atacantes que se combinan muy bien”, declaraba el técnico argentino.

Javi Calleja: “Va a ser un partido bonito, pero duro”

El empate a cero en el Estadio de la Cerámica supo a poco en la última jornada de la temporada. Los de Javi Calleja visitarán al conjunto bilbaíno para hacer frente a un partido “bonito”, pero “duro” en el tratarán de perseguir la victoria: “La base es no encajar goles, pero a partir de ahí tenemos que crecer, soltarnos al ataque, llegar con jugadores al área, con frescura a la hora de buscar el gol. No tenemos que obsesionarnos, pero todos tenemos que tener esa agresividad y contundencia en el área para marcar goles”.

“El Athletic tiene a Williams que es un jugador muy rápido y llega muy bien al espacio y a Muniain que hace daño entre líneas. Son muy dinámicos, es un equipo intenso y con mucha velocidad”, confiesa el técnico.

Carlos del Cerro Grande, árbitro del partido Athletic vs Villarreal 2018

El colegiado madrileño será el encargado de impartir justicia en San Mamés en esta sexta jornada de LaLiga. Desde su debut el 11 de septiembre de 2011 al frente del Celta vs Granada (1-0), Del Cerro ha dirigido cerca de 139 partidos en la máxima categoría. El madrileño ha sido el encargado de arbitrar al conjunto bilbaíno en 23 ocasiones, en las que han conseguido imponerse en 9 ocasiones, alcanzando el empate en 10 de ellos y siendo derrotados en los otros 4. Por su parte y con un balance de victorias positivo, Del Cerro volverá a dirigir al Submarino por decimosexta vez (9 victorias, 3 derrotas y 3 empates). No obstante, será la primera vez que el colegiado protagonice un encuentro entre el Athletic vs Villarreal.

Convocatorias del partido Athletic vs Villarreal 2018

Ante la ausencia por lesión de Bruno Soriano, Javi Fuego y Santiago Cáseres, Calleja contará con otros diecinueve hombres para su visita a San Mamés: Asenjo, Mario Gaspar, Álvaro, Funes Mori, Víctor Ruíz, Gerard, Fornals, Bacca, Sansone, Jaume Costa, Manu Trigueros, Miguel Llambrich, Pedraza, Toko Ekambi, Cazorla, Iturra, Raba y Layún.

Por su parte, Berizzo aún no ha hecho pública la lista de sus convocados. El técnico argentino no podrá contar ni con Susaeta, quien recibió la doble amarilla en la visita al Benito Villamarín, ni con Íñigo Lekue, debido a la fractura de maléolo tibial.