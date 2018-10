Álvaro Cervera: "Estamos preocupados porque las cosas no están saliendo"

Con cara de pocos amigos se presentaba hoy el entrenador del equipo amarillo en su rueda de prensa previa al partido del fin de semana. Tras la derrota en casa ante el Alcorcón y las malas sensaciones ofrecidas por sus jugadores, el míster daba las claves para salir de la mala dinámica del comienzo de liga.

La falta de solidez defensiva y la vuelta a los orígenes para que esa fortaleza atrás vuelva a ser la seña de identidad del equipo “El equipo no perdía en casa hace un año, ahora ha perdido con mala imagen y la gente lo manifiesta. Sabemos que las cosas no están saliendo como queremos y estamos preocupados”. Continuaba hablando sobre cómo está viendo a sus pupilos “Nunca he estado contento con lo que el equipo ha hecho, no veo al equipo con la solidez que a mí me gusta. No perdimos en toda la pretemporada y en la liga ya llevamos dos”.

También dejaba caer que pese a las bajas, el problema mayor no era ese “Tenemos bajas importantes pero creo que tenemos que recuperar la identidad. Quiero un equipo que saque resultados, no que de sensaciones, ahora mismo no somos un equipo fiable. En ataque seguimos igual pero en defensa damos más facilidades”.

Hablando ya sobre el Tenerife, exponía como cree que se desarrollará el partido “El partido de Copa del Rey no sirve como referencia, han cambiado de entrenador y de sitema. Espero un equipo volcado, que nos intente meter en nuestro campo. Tenemos que aguantar el arreón inicial., va a ser un partido complicado seguro”.

Para acabar, fue cuestionado sobre el último fichaje “Sergio ha llegado bien, antes era un jugador triste pero ahora es un jugador activo. Pueden ir convocados Jairo, Garrido y Sergio. Las bajas son Romera, Karim, Servando y Juan”.