Sergio Reguilón: "Ha sido un debut amargo porque no hemos conseguido la victoria"

Sergio Reguilón no olvidará jamás el estadio de Luzhniki. Debutó en partido oficial con el Real Madrid y en la competición por excelencia. Todo canterano sueña con ese momento y esta noche fue el turno de Reguilón. Tras el encuentro dijo: "Ha sido un debut amargo porque no se ha conseguido la victoria. Hay que seguir trabajando. Estoy contento por el debut, pero hay que seguir porque así no se puede seguir".

El CSKA de Moscú consiguió la victoria tras aprovechar en el primer minuto de juego un error de Kroos. Con la ventaja en el marcador, los rusos se cerraron atrás pero causaron peligro. Keylor tuvo que lucirse. El Real Madrid por su parte tuvo 3 oportunidades que fueron al palo y no pudieron materializarlas. "Hemos dado tres palos, hemos creado ocasiones y el balón no ha querido entrar. Lo importante es que generamos oportunidades y el gol ya llegará", declaró Reguilón.

El canterano blanco jugó los 90 minutos y realizó un buen partido. Se mostró participativo arriba poniendo centros que generaron peligro en el área rusa.

A pesar de la derrota, al Real Madrid le toca recuperarse y volver a conseguir la victoria. Reguilón pide paciencia: "Hay que tener calma, cabeza. Estamos en octubre, esto es muy largo. Sabemos de nuestro potencial. Esto no es cómo empieza, sino cómo acaba".

Sensaciones personales y aprendizaje

"Todo los jugadores que están en esta plantilla están capacitados para jugar estos partidos, así lo pensaba y así ha sido. El partido ha sido malo, pero hay que quedarse con lo positivo", afirmó.

Como buen canterano y con una carrera por delante, Reguilón destaca el aprendizaje: "Siempre que juegas hay que aprender de los errores. Hemos tenido muchas ocasiones, hemos dado tres palos, hemos hecho buen fútbol. Este deporte es así: si no metes las que tienes, el rival te castiga".