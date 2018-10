El 'Teatro de los Sueños' se queda sin goles

El Valencia sacó un punto en Inglaterra en un encuentro en el que faltó el último remate para adelantarse en el marcador. Un partido que no tiene nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora. Espectaculares en defensa y un Kondogbia y Coquelin excepcionales fueron los más destacados del partido.

Kondogbia en Old Trafforf | Fuente: Valencia CF

De entrada, el partido empezó cinco minutos tarde por el retraso del Manchester a la hora de llegar al estadio. Aún así, el teatro de los sueños abrió el telón con un Valencia agresivo, con los desbordes contantes por la banda izquierda de Guedes y Gayà. Sin embargo, estas jugadas, que acababan en centros al área, no encontraban a los delanteros ni portería rival. De Gea solo tuvo que intervenir para atajar un buen disparo de Guedes.

Mientras tanto, el Manchester United se refugió en el joven Rashford para intentar hacer daño a la zaga valencianista. Pero, el Valencia, muy serio en defensa, se marchó al descanso sin pasar demasiados apuros y dejando la sensación de que, a poco que la fortuna le hubiera acompañado, habría conseguido un mejor resultado.

La segunda mitad empezaba como acabó la primera, con los atacantes del Valencia. Rodrigo cedió un pase a Guedes. Buscó el segundo palo largo con el interior pero se marchó rozando la portería de De Gea.

Guedes desbordando | Fuente: Valencia CF

El Manchester, a balón parado, trató de recuperar la manija de un partido que claramente estaba en manos valencianistas. Pogba, de falta directa, buscó la escuadra, pero Neto, bien colocado detuvo sin demasiados apuros y secó a los Red Devil que, poco después, castañetearían los dientes ante la ocasión de Basthuayi, muy clara, que mandó el balón a las nubes, o ante la contra de un Guedes que incomprensiblemente se dejó la bola atrás cuando sólo le quedaba encarar la portería rival.

En el tramo final, el Valencia sufrió todo lo que no había sufrido en todo el partido. Las piernas ya pesaban y el portento físico de los diablos acusaba el cansancio de los de Marcelino. Piccini muy superado durante todo el partido, cometió una falta al límite del área. Rashford sacó el libre directo y se estrelló con el larguero.

Neto parando un balón de Pogba | Fuente: Valencia CF

Fue la mejor ocasión de un Manchester que, sin embargo, no merecía la victoria y no marcó. De hecho, el marcador inicial no se movería y, aunque el resultado final fue un empate, lo cierto es que, a los puntos, el Valencia fue mejor. Los de Marcelino fueron protagonistas en una noche en la que los murciélagos le plantaron cara a los Diablos Rojos en su propio infierno.

Finalmente, hubo reparto de puntos en Old Trafford. Un punto que vale oro, aunque sabe agridulce. Con este resultado, el Valencia está obligado a ganar a Young Boys en Mestalla para mantener sus opciones en la máxima competición y jugarse ese segundo puesto con el Manchester United, siendo optimistas.

Ficha técnica

0. Manchester United: De Gea, A. Valencia ©, Bailly, Smalling, Shaw, Fellaini, Matic, Pogba, Rashford, R. Lukaku y Alexis Sánchez (Marthial, min. 76).

0. Valencia CF: Neto, Piccini, Garay, G. Paulista, Gayà, Kondogbia, Parejo ©, Coquelin (Carlos Soler, min. 78), Guedes (Cheryshev, min. 82), Rodrigo y Batshuayi (Gameiro, min. 73).

Árbitro: Slavko Vinčić (Eslovenia). Amonestó a los locales Lukaku (86’); y a los visitantes Coquelin (21’), Rodrigo (32’), Parejo (44’), Piccini (85’), Gayà (87’) y Kondogbia (90+2).

Incidencias: Partido correspondiente a la 2ª jornada del ‘Grupo H’ de la UEFA Champions League disputado en Old Trafford, con cerca de 700 valencianistas en las gradas. El partido comenzó a las 21:05 h debido al retraso del rival en su llegada al estadio.