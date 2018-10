Álvaro Cervera: "El equipo me gustó, pero seguimos sin ganar"

Como es habitual Álvaro Cervera atendió a los medios de comunicación tras el empate cosechado en el Estadio Ramón de Carranza frente al Sporting de Gijón. El Cádiz CF continúa sin ganar, pero el equipo mostró otra cara.

"Por momentos el equipo me ha gustado mucho. Hemos sido fuertes, hemos dejado a un equipo como el Sporting sin crear peligro. En el cómputo general el partido ha salido más como queríamos nosotros, pero no es suficiente para ganar. Contento, pero seguimos sin ganar", comentaba el entrenador amarillo, que sigue preocupado porque el equipo no consigue los tres puntos desde hace nueve jornadas.

Sobre la ausencia de Lekic en el once titular, Álvaro Cervera los justificó así: “Entrena fenomenal, sabe que físicamente no llegó bien. No somos peligrosos por fuera y debemos llegar a la portería de otra manera. No quiere decir que no vaya a jugar más”.

Es por ello que el preparador amarillo dio entrada a Jairo y Vallejo para ocupar la zona de ataque: “Analizamos lo que le pasa al equipo y vimos que la velocidad por fuera no nos está dando demasiado. No son delanteros puros y creamos menos daño que con delanteros específicos. Por momentos salió bien, pero tenemos que hacer algo más”.

Uno de los puntos negativos del comienzo liguero ha sido la defensa, que en los últimos años se había caracterizado por recibir pocos goles. Frente al Sporting se vio a un equipo más sólido y así lo mostró Álvaro Cervera: “En defensa hemos estado bien. Al final ellos crearon peligro con dos suplentes muy buenos y estuvieron a punto de ganar”.

“Debemos tener claro que equipo somos. Si jugamos con velocidad somos peligrosos. Si jugamos a otra cosa, no”, explicó el entrenador del Cádiz CF, que cree que el equipo va por buen camino para revertir la situación.