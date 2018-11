Previa Real Zaragoza vs Granada CF: el barco sobre la mar y el caballo en la montaña

Las comparaciones son odiosas. Cualquier seguidor del Real Zaragoza, que tras caer derrotado el pasado fin de semana en Elche (2-0) comenzaba la jornada con los mismos puntos que el Cádiz, equipo que marca la zona de descenso, no dudaría en cambiar la situación de su equipo por la del conjunto que visitará La Romareda este domingo. El Granada CF, segundo clasificado, llega a tierras aragonesas siguiendo la estela del Málaga CF para asaltar, cuanto antes, la primera plaza del campeonato. El choque, que cerrará la duodécima jornada, tendrá un sabor especial para el técnico local. Federico García Lorca, granadino universal, escribía en su "Romance sonámbulo", publicado en el famoso Romancero gitano, un verso que encaja a la perfección en el momento actual de Lucas Alcaraz: «Pero yo ya no soy yo / ni mi casa es ya mi casa». Eso mismo deberá repetir el técnico del Real Zaragoza a los aficionados del Granada CF, equipo que lo vio dar sus primeros pasos como entrenador y al que ha dirigido en tres etapas diferentes.

En esta ocasión, Alcaraz se encontrará sentado en el banquillo local para tratar de dar la vuelta a la difícil situación en la que se encuentra inmerso en estos momentos el equipo maño, que encadena ya siete jornadas sin conocer la victoria. En el partido ante el Elche, pese a la derrota, se empezaron a ver mejoras a nivel colectivo, con un juego muy elaborado, pero con matices de un fútbol más directo. El característico rombo del Real Zaragoza, mucho más definido que con Idiákez, empezó a carburar y facilitó una mayor fluidez en la circulación del balón, pero la falta de un 'nueve' puro y los groseros errores defensivos, que se vienen repitiendo a lo largo de toda la temporada, condenaron al equipo blanquillo, que no mereció un castigo tan severo.

Así, al contrario que al pie de La Alhambra, la semana no comenzaba con demasiado optimismo en Zaragoza. A la derrota en Elche se sumaba un nuevo revés para los maños, pues Giorgi Papunashvili volvía a lesionarse el tobillo cuando parecía que ya estaba prácticamente recuperado, ocupando, de nuevo, una camilla más en la maltrecha enfermería blanquilla. Pero no todo eran malas noticias, ya que el viernes se conocía la renovación del canterano Daniel Lasure hasta 2022, con una mejora salarial importante. Además, en la mañana de este sábado se conocía la convocatoria de los dieciocho jugadores que podrán participar en el encuentro contra el Granada CF, entre los que se encontraba, al fin, Marc Gual. Ni Raí ni Jeison Medina parecen encajar demasiado en los planteamientos del nuevo míster, igual que ocurría con el anterior, por lo que la delantera se ve reducida a la figura de Jorge Pombo y a las apariciones de Diego Aguirre o Alberto Soro en una posición que, en principio, no resulta muy cómoda para ninguno de los dos. Se verá, pues, si el delantero catalán parte como titular o espera su oportunidad desde el banquillo. De una forma u otra, la aparición del ariete se antoja fundamental para un equipo que tiene una asignatura pendiente de cara a la portería rival.

Desde las altas barandas se asoma el Granada CF, con Diego Martínez a los mandos, que se presentará en La Romareda como uno de los claros candidatos al ascenso. Los nazaríes sólo han perdido dos partidos en toda la competición, ante Deportivo de La Coruña (2-1) y Alcorcón (1-0). Ambas derrotas llegaron a domicilio pero, después de las mismas, el equipo andaluz supo sobreponerse en el Nuevo Estadio de Los Cármenes ganando los partidos siguientes frente al Córdoba (4-2) y al Almería (1-0) respectivamente. Así, Diego Martínez ha conseguido hacer de su estadio un fortín, algo que tradicionalmente cimenta las temporadas de los equipos cuyo objetivo es el ascenso de categoría. El técnico vigués daba a conocer este sábado la convocatoria para el partido contra el Real Zaragoza. Aparecían en ella diecinueve futbolistas, por lo que tendrá que decidir un descarte a última hora. Los nazaríes no podrán contar con Juancho, que, tras sufrir un esguince en la rodilla derecha, se une a las bajas ya conocidas de Fran Rico y Adri Castellano. Por otra parte, recuperan a Víctor Díaz, que vuelve a una convocatoria tras cumplir su partido de sanción correspondiente.

Si hay algo que resulta llamativo en el Granada CF es la aportación goleadora de sus jugadores. Con dos delanteros tan potentes como Rodri y Adrián Ramos, los máximos artilleros del equipo son dos jugadores de segunda línea, Antonio Puertas con seis goles y Álex Pozo con tres. Este hecho revela el gran arranque de temporada del conjunto nazarí, aunque los arietes deben empezar a aplicarse en sus tareas afinando de cara a portería para poder seguir en esta buena dinámica. Con Ángel Montoro llevando el timón en el centro del campo y con jugadores de la calidad de Álvaro Vadillo y Fede Vico, se ha confeccionado una plantilla que puede aspirar a todo.

La luna, símbolo lorquiano por antonomasia, será testigo de un partido, que arbitrará Iñaki Vicandi Garrido, en el que, por un lado, el Real Zaragoza buscará alejarse de los puestos de descenso y el Granada, por otro, deberá regresar al sur de la península con los tres puntos para seguir ocupando los puestos de ascenso directo a Primera División. Aunque las dinámicas de los equipos sean radicalmente distintas, en el discurrir del partido puede suceder cualquier cosa. La Segunda División siempre ha sido así de caótica y, a la vez, maravillosa, aunque lo cierto es que, al final de la temporada, la regularidad dicta sentencia y provoca que cada cual ocupe el lugar que le corresponde: «el barco sobre la mar / y el caballo en la montaña».

Posibles onces