Ex cadista en el Reus: Villanueva

Mikel Villanueva Álvarez (San Cristóbal, Venezuela; 14 de abril de 1993) es un caso curioso de un jugador que llega a la élite de forma fulgurante. No tuvo un paso por categorías inferiores, ya que comenzó su carrera a los 19 años ya como profesional. Se dedicaba a jugar al béisbol hasta que se lo llevaron al Deportivo Tachira para dar el salto al primer equipo.

Su debut fue en la temporada 2012/13 pero disputó muy pocos partidos hasta 2014, año en el que es fichado por el Deportivo Lara. Ya con la camiseta de su nuevo equipo, Villanueva jugó 20 partidos y logró anotar cuatro goles, una buena cifra tratándose de un jugador defensivo.

En el año 2015 es cuando hace su aparición en el fútbol español, siendo cedido al filial del Málaga CF por una temporada con opción de compra. El 16 de octubre debutaría con el primer equipo en la máxima categoría. Ese mismo año también haría su debut en la selección nacional de Venezuela, disputando un total de 17 encuentros y anotando dos goles hasta la fecha.

Desde ese momento no ha logrado asentarse en el club al que pertenece su ficha profesional, el Málaga CF. En la pasada campaña, con el equipo malacitano aún en Primera División y viendo que no contaba para su técnico, buscó una cesión cerca de casa y en un club con aspiraciones en la categoría de plata como el Cádiz. En el conjunto gaditano, tras una serie de fallos que le costaron al equipo varios puntos, terminó por salir del once titular tras no contar con la confianza de Álvaro Cervera y disputar tan solo 13 partidos con la elástica amarilla.

Ahora, con su cesión al Reus, busca reencontrar su mejor nivel y demostrar que puede ser importante para su club, con el que tiene contrato hasta el año 2020. Venía jugando todos los partidos al comienzo de liga como titular hasta sufrir una lesión, así que se verá si está apto para volver a la que fue su casa el año pasado.