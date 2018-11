¿Qué fue de Kenan Kodro? 

Kenan Kodro, hijo del ex futbolista Meho Kodro, militó en el Club Atlético Osasuna desde la temporada 14/15 hasta la temporada 17/18. El jugador hispano bosnio, cuya posición principal es la delantera, aunque ha jugado en bandas, es un jugador que no destaca por su gran calidad, pero es un jugador con olfato goleador y veloz.

Los años antes de Osasuna

El jugador nacido en la capital guipuzcoana, comenzó a jugar a fútbol en el club Antiguoko, pero rápidamente el máximo club de la provincia se puso en contacto con él y se unió a su cantera. Allí, a medida que iba creciendo, tanto futbolísticamente como físicamente, Kenan Kodro iba subiendo de categorías hasta llegar al segundo equipo de la Real Sociedad. El año en el que subió al equipo “B”, se marchó cedido al Lagun Onak de Azpeitia. Después de estar cedido, volvió al filial donostiarra para jugar allí dos temporadas más en las que anotó 14 goles en total. Tras esas dos temporadas el club rojillo decidió hacerse con sus servicios para que jugase en el Promesas.

Sus temporadas en Osasuna

Tras haberse formado en Guipúzcoa, decidió salir de la provincia para venir a Navarra. Osasuna, al oficializar su fichaje, a causa de sus problemas económicos, lo fichó para que jugase con el Promesas, sin ficha profesional, pero principalmente jugó con el primer equipo. El año del descenso, el entrenador empezó dándole pocos minutos, jugando en nueve jornadas 58 minutos. En la novena jornada, frente al Tenerife, en apenas un cuarto de hora, remontó un partido dando una asistencia y anotando un gol. A partir de ahí, empezó a entrar más en los planes del técnico, pero el jugador, por culpa de una sequía goleadora y malas actuaciones, fue volviendo a contar como cambio, quedándose en el banquillo e incluso llegando a ser desconvocado en un gran número de encuentros. A pesar de ello, en la jornada 40 anotó un gol que posiblemente salvó a Osasuna de un descenso a Segunda B.

La siguiente temporada, después de una salvación que quedará en las retinas de los aficionados rojillos, apenas contó para Enrique Martín al principio de temporada. Hasta la jornada 41, el delantero solo había anotado dos goles. En la recta final de la temporada, fue cuando empezó a ser decisivo. El jugador anotó en la última jornada el primer gol de los cinco que se iban a marcar frente al Real Oviedo que sirvieron para meterse en los puestos de promoción. Tras esa buena actuación en Asturias, jugó como titular frente al Nastic y cumplió, anotó un gol y dio una asistencia. Ya en las finales de estos, anotó un gol en El Sadar y otro gol en Montilivi dando el gol del ascenso. En primera división, a pesar de ser una mala temporada deportiva del club rojillo, anotó siete goles y dio una asistencia.

El después de Osasuna.

Kenan Kodro, tuvo la duda de si quedarse en Osasuna o marcharse tras su descenso. Pero su deseo por jugar el mundial con la selección Bosnia le impedía jugar en el club navarro, por lo que se marchó a Alemania, concretamente a Frankfurt. Allí, no marcó ningún gol y se fue cedido a Zúrich, llegando a marcar siete goles en 14 partidos. A pesar de efectuar una buena campaña, no pudo cumplir el sueño de jugar el mundial que tenía, al no clasificarse con su selección. Este año, en el Copenhague, lleva anotados seis goles entre liga y copa, situándose en primera posición de su liga.