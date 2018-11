Osasuna femenino: en Tajonar solo se gana

Osasuna femenino ha empezado muy bien la temporada. En total han sumado 22 puntos y son cuartas. La diferencia con los otros tres equipos de arriba no es grande, Alavés Gloriosas y Eibar Femenino encabezan la clasificación con 25 puntos y le siguen Athletic B y Osasuna con 22 puntos. Estos cuatro equipos han dado un golpe encima de la mesa y han abierto un muro grande con los demás, ya que el quinto suma nueve puntos menos. En Tajonar las sensaciones son muy positivas, las chicas han ganado todos partidos en casa.

Nueve son las jornadas disputadas y a las rojillas solo se les ha escapado puntos: 22/27. Estos son los resultados que han conseguido: siete victorias, un empate y una derrota. Los datos son muy buenos, pero sobre todo analizando los disputados en Tajonar. Osasuna ha ganado todos partidos en casa, cinco en total. Bizkerre (5-1), Oiartzun (4-0), Aurrerá de Vitoria (1-0), Berriozar (4-0) y San Ignacio (4-1) son los equipos que han caído derrotados en Tajonar. Además de los resultados, los goles son muy favorables para las rojillas: han anotado 18 goles y encajado solamente dos.

Osasuna Femenino llegaba al encuentro de la última jornada con ganas de volver a ganar tras la última derrota. Habían perdido ante el Eibar Femenino por 4-3, frente a un rival directo. Por lo que, afrontaban el partido con muchas ganas y con ilusión de mantener la imbatibilidad en Tajonar.

Osasuna ganó 4-1 al San Ignacio, en un partido que tuvieron en todo momento el control. Desde el principio mandaron, en el primer minuto Sara Carrillo adelantó a las rojillas después de un buen centro de Patricia Zugasti. Con el gol las chicas no se relajaron y no pararon de buscar el segundo, que llegó pocos minutos más tarde. Marian Pueyo fue la encargada de anotar el segundo con un cabezazo que entró por la escuadra. El San Ignacio intentó cortar distancias, pero las rojillas estuvieron muy fuertes en defensa y no dejaron encajar. Cuando faltaba poco para acabar la primera parte, Nerea Salinas lanzó penalti desde los 11 metros y marcó el 3-0. En la segunda mitad, el partido siguió igual, con Osasuna dominando y mandando. Patri fue la que anotó el cuarto empujando el balón en el segundo palo. El partido ya estaba hecho y la intensidad bajó y en un descuido llegó el gol de las visitantes. Maitane marcó desde fuera del área.