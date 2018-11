Previa Elche CF - Albacete : en busca del gol al "alba"

Sin goles no hay paraíso. Tras uno solo tanto en tres jornadas, el Elche recupera a su máximo goleador para la complicada cita de este domingo en el Martínez Valero.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Los visitantes, lanzados. El Albacete se ha afianzado en los puestos de arriba en la clasificación, y no parecen bajar el pistón. Llegan al feudo franjiverde en una dinámica muy positiva, ya que en las últimas cinco jornadas han conseguido tres victorias y dos empates. Actualmente, se encuentran quintos, en zona de playoffs, con 24 puntos, a cinco del ascenso directo.

Son un equipo seguro tanto en casa como fuera. Ha ganado sus dos últimos partidos en el Carlos Belmonte y ha sacado los tres puntos en sus visitas a Extremadura, Mallorca y Reus. Esta temporada solo ha perdido dos encuentros, y no lo hace desde la jornada nueve, cuando cayó frente al Málaga en La Rosaleda (2-1).

Polos opuestos. Los de Pacheta llegan con una dinámica prácticamente contraria a la de sus rivales. En las últimas tres jornadas, dos derrotas y un empate muestran la mala racha que está viviendo el conjunto franjiverde. La falta de gol está siendo determinante a estas alturas del año.

A falta de jugarse aún encuentros de la jornada del domingo, el Elche se encuentra solamente dos puestos por encima del descenso, en decimoséptimo lugar. A dos puntos de la zona roja, sumar de tres en tres comienza a ser indispensable para los ilicitanos si quieren desengancharse de la zona baja y comenzar a situarse en media tabla.

Construir un fortín

Uno de los pilares para conseguir el objetivo de la salvación pasa por el Martínez Valero. El Elche CF se está mostrando seguro en su estadio, donde ha puntuado en todos sus encuentros exceptuando la derrota ante el Reus (0-2). Los puntos en casa son esenciales, y el plus de la afición debe llevar en volandas al equipo a sumar tres puntos cada dos domingos, empezando por el día el partido ante los catalanes.

Se ha demostrado que no es nada fácil sacar puntos del feudo franjiverde. Ya han caído equipos de nombre como Málaga o Zaragoza, y conjuntos como la UD Las Palmas o Granada tuvieron suerte de conseguir el empate ante la falta de gol de los ilicitanos.

Partido del pasado playoff a 2a | Fuente: La Liga

El retorno de la pantera

No Sory, no party. Las cifras están ahí. Partido que Sory Kaba no está en la convocaroria de Pacheta, partido perdido y sin goles a favor. Pasó en Riazor en la jornada nueve, y volvió a pasar el fin de semana pasado en Alcorcón. Los compromisos internacionales están pasando factura en el Elche CF.

Para el encuentro del domingo, Pacheta ya tendrá a su disposición a uno de los artilleros líderes de la tabla de goleo. El guineano fue titular en el empate de su selección frente a Costa de Marfil, que fue suficiente para clasificarse para la próxima Copa de África. El problema, que por culpa de ello Sory no estará presente en los dos últimos partidos de la temporada regular, si finalmente es convocado para la fase final.

No se sabe si el delantero estará al 100%, ya que no completó entera la sesión de entrenamiento el pasado martes. Cansancio del viaje y unas pequeñas molestias obligaron a tomar precauciones y que Sory hiciera parte del ejercicio en el gimnasio. Aun así, se espera que no sea nada y que el internacional guineano sea de la partida este domingo.

Sory está de vuelta | Fuente: La Liga

Antecedentes de todos los colores

El Elche - Albacete es un clásico de los clásicos en el fútbol español. Tanto, que hay que remontarse a los años 50 para revivir el primer antecedente entre ambos equipos. En Segunda División, ese primer duelo acabaría con una victoria franjiverde por 4-2 en el antiguo campo de Altabix. No sería hasta los 80 cuando ambos equipos se volverían a cruzar, cuando el Elche se volvió a imponer por 1-0.

En los 90 se cuentan hasta tres antecedentes entre ambos equipos. El balance se decanta por los ilicitanos, con dos victorias y un empate. A destacar, en la 90-91, el Elche venció al poderoso "Queso Mecánico", dirigido por Benito Floro, que llevaba tres meses sin perder hasta esa fecha. Ya en los 2000, hubo hasta diez enfrentamientos muy dispares. Destaca la primera victoria manchega en el Martinez Valero, en el año 2000 (0-1 con gol de Javi Guerrero), un loco 4-3 en el año 2003 o el último, en 2016, que acabó con 1-1 (el gol ilicitano lo marcó Pelayo Novo, al que se le hará un homenaje este domingo).

Árbitro

El colegiado designado para el encuentro es Luis Mario Milla Alvendiz, que pertenece al Comité de Árbitros de Andalucía. A sus 35 años, esta es su segunda temporada en la categoría de plata del fútbol español, después de haber estado desde 2012 hasta el año pasado pitando en Segunda División B. Alvendiz aún no ha pitado ningún encuentro esta temporada al Albacete, pero sí lo ha hecho al Elche. El andaluz fue el juez del partido que enfrentó a los ilicitanos frente al Mallorca en la jornada 5 (1-1).

