MVP del partido At.Madrid-Mónaco: Antoine Griezmann

Tras la disputa del partido de la jornada 5, nuevamente brilló en el partido Griezmann. El jugador francés, que en este partido no tuvo de acompañante en la parte ofensiva a Diego Costa por lesión, contó con Correa y esto no amilanó a los rojiblancos que en la primera parte fueron muy superiores a los visitantes. Precisamente el gol del francés vino precedido de una magistral jugada por la banda izquierda de Correa y tras dar un pase hacía atrás al francés este definió con el exterior. Significaba poner distancia de por medio tras hacer el 2-0 en el marcador. No obstante, la segunda parte fue totalmente distinta: el equipo visitante fue de menos a más y mereció incluso marcar algún gol; de hecho Falcao tuvo un penalti a favor pero lanzó fuera.

Con este gol convertido en el partido, el francés alcanzó al mítico Luis Aragonés como máximo realizador en Europa con veintisiete goles, y el jugador hizo sus propias valoraciones en zona mixta: respecto a lo acontecido por el Mónaco en la segunda parte lo resumió en “es verdad que nos hemos relajado y cuando pasa esto cualquiera nos hace daño “. Respecto a sus sensaciones, el objetivo estaba alcanzado: "Era lo más importante, estar en octavos, después de lo del año pasado, y lo hemos conseguido. Nos queda un partido para saber si seremos primeros”.

El jugador se siente cómodo, contento y disfrutando del fútbol esta temporada. La renovación acometida por el club parece que ha relanzado al jugador, además de que la final de la Champions League se celebra en el Wanda Metropolitano, motivación extra.