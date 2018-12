El espíritu 'pepinero' invade Valladolid

Victoria del CD Leganés por 2-4 frente al Real Valladolid en un encuentro muy bien jugado de principio a fin. El conjunto 'pepinero' tenía la moral subida después de imponerse en casa al Alavés por 1-0 y quería poner fin a su mala racha fuera de casa. No lo hacía desde el 15 de octubre de 2017 donde ganó por 0-2 al Málaga. En esta ocasión su víctima fue el Valladolid y casi catorce meses después, venció fuera de Butarque.

Conocedores del esquema de Pellegrino

Los jugadores se han habituado al esquema. Tras varias jornadas de pruebas y de cambios de tácticas, parece que el cuadro de Mauricio Pellegrino ha dado por fin con la tecla. Jugar con tres centrales atrás duros y rocosos y con dos carrileros de mucho recorrido. En el centro un doble pivote compacto y en el enganche Óscar para hacer maravillas entre líneas. Arriba dos colosos del gol como son Carrillo y En Nesyri para pelear cualquier balón que pase por la zona.

En frente estaba un Valladolid que venía de capa caída porque se había esfumado el maravilloso mes de octubre que había tenido. No conseguía carburar bien y con el Leganés tampoco lo ha hecho. Son ya cinco partidos los que lleva sin ganar y tan solo está un punto por encima del cuadro 'pepinero' siendo decimocuarto y decimoquinto ambos conjuntos. Las rachas no favorecen ahora mismo a los pucelanos que se encuentran en una dinámica de la que tendrán que salir si no quieren tener ninguna sorpresa.

En Nesyri peleando el esférico con los defensores del Valladolid | Foto: LaLiga Santander

La primera mitad de dominio 'pepinero'

Los pupilos de Pellegrino fueron amos y señores y de los primeros cuarenta y cinco minutos. Ninguna intervención de riesgo de Cuéllar gracias al bloque sólido y compacto que montó Mauricio. No hubo fisuras atrás y la seriedad se notó en todo momento. El Valladolid jugaba todo el rato un frontón que gustaba al Leganés. En un córner en los primeros compases del partido llegó el gol. Centró Óscar y apareció hábil Siovas al primer palo, para sin mirar, mandarla lejos del alcance de Masip.

Con el transcurso de los minutos, el Leganés siguió sin querer tener la posesión, pero estaba cómodo en esa barrera que tenían en la zaga. De nuevo, la pizarra de Pellegrino volvió a dar sus frutos. El balón cayó botando en la frontal para que Óscar fusilase a Masip. Fue rechazado por la defensa local, pero el '27' del Leganés fue más listo que nadie y se adelantó a su marca, y con el meta rival vencido, remató con fuerza de cabeza al fondo de las mallas. 0-2 al descanso y con una sensación de dominio absoluto 'pepinero'.

Óscar Rodríguez celebrando su gol frente a sus compañeros | Foto: LaLiga Santander

Después de la tormenta llegó la calma en la segunda mitad

Al Real Valladolid no le quedaba otra que ir a por la épica y salió del vestuario con la intención de lograrla a toda costa. Empezó dominando el cuadro local y buscando espacios que rompieran con la defensa sólida que tenía montada el CD Leganés. Encontraron pronto su recompensa y es que, a los cinco minutos de reanudar el partido, Toni Villa acortó distancias tras un mal despeje de Omeruo. Empezaron las dudas para el conjunto 'pepinero' y es que por nada del mundo querían que se escapase esa victoria que tanto ansiaban.

La pegada 'pepinera' hizo mella y dio la tranquilidad al encuentro. Un malentendido clamoroso entre Masip y su defensa habilitaron a un habilidoso Carrillo que anotó el 1-3 sin apenas esfuerzo. El Leganés lo siguió intentando y tras una buena jugada combinativa, el '9' blanquiazul remató de cabeza un centro que mandó a las mallas y estableció el 1-4. El partido se relajó y entró en una dinámica pasiva y tranquila. Finalizando el partido, Ünal maquilló el 2-4.

Consiguió por fin el Leganés la tan ansiada victoria fuera de casa y ya tiene un peso menos encima. No ha perdido en los últimos cinco partidos (incluyendo el de Copa) y va a Vallecas con la moral por las nubes tras el 2-2 de la ida. El Valladolid sigue con la moral negativa y no consiguen vislumbrar una victoria en el horizonte. Recibirán al Mallorca en Copa tras vencerles en la ida por 1-2.