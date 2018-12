Previa Real Jaén - UD San Pedro: toca levantarse

Tras el tropiezo del Real Jaén en Antequera, y cuando aún no se ha digerido esta derrota, ya está aquí una nueva jornada liguera, en la que el equipo blanco tendrá la oportunidad de resarcirse de lo ocurrido el pasado jueves en El Maulí.

No ha sido fácil para el equipo ni afición asimilar la última derrota, que llegó tras 14 jornadas, y precisamente en tierras malagueñas, que fue donde el equipo blanco conoció por última vez el amargo sabor de la derrota, ante el CD Rincón allá por el mes de septiembre. Y no ha sido fácil no por el hecho de perder tres puntos, ni tampoco por el hecho de que el líder se haya escapado a cuatro puntos no. Ha sido duro de asumir por como se produjo esta derrota, y es que la afición blanca ya no recordaba la última vez que a su equipo le habían hecho cuatro tantos.

Pero como bien es sabido por tierras jiennenses el Real Jaén nunca se rinde, y tan sólo 72 horas después de la hecatombe en la ciudad antequerana, los blancos podrán demostrar que esto tan sólo ha sido un mal día, y que siguen siendo claros candidatos al liderato de este grupo IX.

Para este domingo es presumible que haya cambios en el once respecto al duelo de Antequera, y de esta forma podrían entrar en el mismo jugadores como Ramón, Rentero, Fran Hernández o Raúl García, que el jueves no fueron de la partida. El técnico Germán Crespo tendrá a todos sus efectivos disponibles, salvo imprevisto de última hora.

El rival

En el banquillo del equipo de la Costa del Sol se encuentra un viejo conocido de la afición jiennense, el ex entrenador del Linares Deportivo Jaime Molina.

El San Pedro llega a Jaén tras una inesperada derrota en casa (1-3) ante el Loja, pero habiendo ganado en su última salida fuera de casa (1-2) ante el Huétor Vega.

En el equipo malagueño, que actualmente ocupan posición de descenso, con 18 puntos en su casillero, encontramos como jugadores destacados a el defensa Pecas, al centrocampista Álvaro, o su delantero Juli, quién lleva anotados tres tantos en la presente campaña.

Para este domingo, los rojinegros tendrán las bajas seguras de Joki y Cintrano.

Rueda de prensa el lunes 10

En la noche del viernes saltaba la noticia de que el presidente de la entidad blanca, Tomás Membrado comparecería en rueda de prensa el lunes 10 de diciembre para anunciar importantes cambios institucionales.

Nada ha trascendido más allá de la nota de prensa informativa, aunque se especula que podría anunciarse la entrada en el club de una persona relacionada con el mundo de la política, que viniera a darle más fortaleza institucional al club y a ayudar a solucionar algunos de los frentes que el consejo de administración tiene actualmente abiertos.

En lo referente al pago de la sanción que impide realizar fichajes al Real Jaén, de momento no existe novedad alguna, aunque esta misma semana podría quedar solucionado este asunto, por lo que el club blanco podría mover ficha en el tema fichajes.

Posibles onces

Real Jaén: De la Calzada, Rentero, Choco, Ramón, Fragoso, Raúl García, Mario Martos, Fran Hernández, Juanma Espinosa, Antonio López y Juanca.

UD San Pedro: Juanfran, Faucho, Joselito, Prieto, Pecas, Álvaro, Sarmiento, Cervera, Valenti, Juli y Ayman.