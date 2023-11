La Resistencia: Xerez CD

Año 23 de la nueva era. Toda Europa ha sido goleada. ¿Toda? No, un grupo de irreductibles jerezanos que se hace llamar xerecistas, resiste ahora y siempre la llegada del invasor. No, no se han vuelto locos, ni en VAVEL.com les están contando una historia de Astérix y Obelix. Se trata de La Resistencia. Y esto tampoco refiere a un programa de televisión, un lema revolucionario o la conocida frase que aparece en la serie La Casa de Papel, sino del Xerez Club Deportivo, conjunto que se encuentra actualmente en la Tercera Federación.

La recompensa al gran esfuerzo parece llegar

El Xerez CD, que es el 62˚ equipo en la lista de equipos históricos españoles, fue un constante de la extinta Segunda 'B' y de la Segunda División del país. Incluso llegó a disputar una temporada, la 2009/2010 en LaLiga EA Sports, en aquel entonces Liga BBVA. No obstante, una serie de malas gestiones y nulas ayudas por parte de instituciones—incluso una parte de su histórica afición cambió de equipo—acabó estando al borde de la desaparición. Tanto es así que el Xerez ha llegado a pisar hasta ocho campos distintos en una temporada como local.

Sin embargo, parece que todo vuelve a la normalidad, el club volvió a su histórico estadio, Chapín; por primera vez después de dos años, han comenzado una temporada sin denuncias de jugadores en la AFE, están dirigidos por un consejo de administración compuesto por jerezanos y xerecistas (el presidente era el líder del grupo ultra del club) y, por fin, las cosas van deportivamente bien. Parece que, después de tanto sufrido, el xerecismo ve los frutos de la cosecha que han llevado a cabo durante estos años de lucha.

Como cantan sus aficionados al son de Manuel de Cantarote, "eres equipo que al destino desafía, lucha con garra y no te rindas todavía". Y hasta tal punto lo han seguido al pie de la letra sus jugadores que, durante las primeras nueve jornadas de liga han desafiado al destino de encajar gol, luchan con garra partido a partido y lo más importante, no se rinden, no dan un balón por perdido y se encuentran totalmente implicados.

La afición del Xerez celebra con sus jugadores el primer gol ante el CD Pozoblanco. Foto: Xerez CD (Twitter)

El conjunto azulino, hasta la fecha ha ganado 7 partidos: contra el Córdoba CF 'B' (0-1), el CD Cabecense (0-2), el Conil CF (0-1) y el CD Pozoblanco (0-2) lejos de Jerez de la Frontera y contra el Sevilla 'C' (1-0), la AD Cartaya (1-0) y el Salerm Puente Genil FC (4-0) en casa y ha empatado dos, ambos choques en el Municipal de Chapín: contra la AD Ceuta FC 'B' y contra el CD Utrera, ambos 0-0. Tal es la ilusión de la afición xerecista que han tenido tiempo incluso para crear una profecía: la profecía de Tommy Hilfiger, que asegura que cuando Checa, el entrenador azulino, lleva una camiseta de la marca neerlandesa el partido se empieza ganando 1-0.

Alejándonos de profecías o teorías varias, lo logrado por el Xerez es digno de reconocimiento: a estas alturas ha cuajado ya el mejor inicio liguero de sus 76 años de historia (obviando incluso el dato de las porterías a cero) y marchan líderes en su grupo de Tercera RFEF. No contentos con eso, son el único club de las cinco categorías nacionales españolas que mantiene inmaculadas las redes de su portería. Para más inri, ningún equipo de categoría nacional en las cincuenta y cinco federaciones adscritas a la UEFA ha sido capaz de lograr tal hazaña, algo que revaloriza aún más a este Xerez de los récords.

Y es que, no, tal vez no estén adentrándose en un cómic de Astérix y Obelix, ni este sea el único universo entre 14.000.605 en el que los azulinos salgan vencedores ante el Thanos que representa el fútbol de barro, pero de lo que no cabe duda es de que están ustedes ante La Resistencia, una resistencia digna de cómic de aventuras: la resistencia de aquellos 187 locos que apostaron por su equipo de toda la vida en 2013 y por la de los más de 3.000 azulinos que frecuentan hoy el estadio cada domingo: la resistencia del Xerez Club Deportivo.