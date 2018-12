Cuéllar: "Hemos merecido los tres puntos"

Iván Cuéllar compareció ante los medios de comunicación una vez terminado el partido contra el Getafe. En un encuentro en el que el Leganés fue de menos a más, el ‘Pichu’ apenas tuvo que hacer numerosas atajadas y es que en la segunda mitad no realizó ninguna parada porque todo el ataque se volcaba sobre el área visitante.

Sobre el partido

Iván reconoció que el empate le supo a poco. “Hemos sido merecedores de los tres puntos. Es evidente que el partido era muy difícil”, señaló Cuéllar que también agradeció a las aficiones el buen ambiente que se vivió, calificándolo de ejemplar y de muy respetuoso. También habló de la falta de efectividad que acusó el conjunto ‘pepinero’ para finalmente llevarse el partido.

Sobre el punto de vista de Bordalás

Bordalás en rueda de prensa fue preguntado sobre si vio al Leganés superior y lo negó. Cuéllar habló acerca de esta percepción del entrenador del Getafe y señaló que es una opinión totalmente distinta a la que él tiene. “En la segunda parte no me han tirado, y me gustaría contar el porcentaje de donde estaba el balón situado en la segunda mitad”, argumentó Iván defendiendo el buen juego de los suyos en los segundos cuarenta y cinco minutos, donde fueron muy superiores.

Sobre el gol encajado

Respecto al gol que encajó, señaló la clave de este reside en lo atrás que se defendió la jugada. Al mínimo toque se va dentro y el portero no puede reaccionar. Este tipo de jugadas son complicadas cuando defiendes algo más atrás o te metes antes de tiempo. “Desgraciadamente se ha metido entre las piernas, pero me quedo con la reacción que ha tenido el equipo como conjunto”, reflexionó Cuéllar acerca del tanto visitante.

Sobre la roja a Rubén Pérez

En el tiempo de descuento, el colegiado mostró la roja directa a Rubén Pérez en una jugada muy dudosa en una disputa del balón. Iván reconoció que estaba en la portería y desde su posición es muy difícil ver lo que pasa con exactitud. Defendió a su compañero y señaló que conociendo cómo es él y la forma que tiene de jugar, tiene claro que no va a hacer daño ya que va a cortar la pelota. “Entiendo que puede haber amarilla, pero la roja es excesiva. Tengo que verla, y si se recurre será porque han visto algo” señaló Cuéllar defendiendo lo que dijo Pellegrino en rueda de prensa y es que recurrirán por la tarjeta roja como ya hicieron con la quinta cartulina amarilla de Jonathan Silva, aunque al lateral no se la retiraron. Queda ver qué pasa con esta expulsión de Rubén Pérez, si se queda con ella o finalmente se la quitan al centrocampista del Leganés.

Sobre cómo está el equipo

Cuéllar hizo balance de cómo se encuentra el equipo y de esa tendencia al alza: “Estamos creciendo y somos más competitivos. Lo llevábamos diciendo desde hace semanas” reconoció Iván. También valoró seguir en la Copa ya que les facilita a todos los jugadores a seguir con ritmo de competición y poder adaptarse a jugar más partidos. De esta forma todos participan y la calidad de la plantilla entera mejora. Es un equipo que está al alza.

Sobre el esquema utilizado

Respecto al esquema de juego, Pellegrino ha consolidado su 5-3-2. Jonathan Silva no estaba y Raúl García tampoco por motivos extrapersonales. Nyom hizo de lateral derecho, Bustinza fue central en detrimento de Tarín y Gumbau jugó en el carril izquierdo. Cuéllar habló de él y lo bien que se ha adaptado a la banda izquierda pese a no haber jugado nunca en esa posición. “Darle la enhorabuena porque no era nada fácil y ha cumplido con nota. Dársela también a los que han entrado desde el banquillo como es el caso de Nabil y de Juanfran. Todos aportamos. Somos el Leganés, no se nos debe olvidar a nadie”, concluyó Cuéllar.

Sobre el aficionado hospitalizado grave

También aprovecho en su comparecencia para dar fuerza al aficionado que cayó desfallecido en la grada. “No sabía que había pasado en el partido pero había mucho murmullo. Darle al seguidor del Leganés mucho apoyo y ojalá se recupere pronto y podamos darle muchas alegrías”, finalizó Cuéllar.