Solari: "Vamos a pelear La Liga hasta el final"

La primera pregunta de la rueda de prensa fue directa al grano, ¿Qué hay que hacer para ganar mañana? “Lo que tenemos que hacer es salir a ganar el partido desde el primer minuto”. El entrenador se mostró muy convencido de la importancia del encuentro frente al Huesca. “Tenemos que ser muy generosos en nuestros esfuerzos. Tenemos que ser muy serios en defensa, y tenemos que ser muy serios y muy agresivos en ataque”. Solari no quiere que se repita el descalabro de Éibar y la línea a seguir debe ser la actitud y la imagen mostrada el fin de semana pasado frente al Valencia. De hecho, no cree que haga falta motivación extra para el partido de mañana “No creo que haga falta, ellos son consciente de la importancia del partido para nosotros. Tenemos que pelar La Liga y la vamos a pelear hasta el final”

Le preguntaron también, como es ya habitual, sobre si tiene él un once establecido o los estatus de titular y suplente, “Los onces son de acuerdo con el siguiente partido”. El entrenador blanco no se ha cansado de repetir en esta última semana que no hay ningún jugador indiscutible y que cada uno debe aportar cuando le toque, el ejemplo perfecto de ellos es Marcos Llorente que ha dejado unas magníficas sensaciones estas últimas semanas, al preguntarle por el medio centro el argentino achacó que el principal problema para un jugador es la falta de competencia, y aseguró que tiene mucho mérito lo que ha hecho Marcos. “Es la parte más difícil del jugador, mantenerse en forma cuando juega menos. Esa es la labor del futbolista”.

Evidentemente cómo argentino una pregunta obligada era la del partido River - Boca que se jugará mañana en el Bernabéu: “Es un honor que lo reciba un estadio como el nuestro. Ojalá que pueda ser un cierre digno para semejante partido. Sobre todo, deseo que haya tranquilidad en los alrededores”.

Una de las noticias de la semana ha sido la lesión de Kroos: “Lo veo bien, está progresando bien. A priori no tendría ningún problema en llegar (Mundial de Clubes)”. No parecía muy preocupado el técnico a pesar de todo, pues el centro del campo es la posición que mejor cubierta tiene el Real Madrid y dónde mejor están respondiendo los más jóvenes.

Sobre Keylor Navas y los rumores sobre que el tico podría buscar una salida en invierno debido a su suplencia, Solari ha explicado que él no puede hacer otra cosa salvo intentar que todos estén bien, lo único que manifestó es que el Real Madrid es para él el mejor lugar para estar.

Uno de los jugadores más cuestionados esta temporada está siendo Bale, así explica Solari su situación. “Se marchó con alguna molestia como es normal”. Aseguró que venía arrastrando problemas desde Éibar, Roma y Valencia. “Mostró su compromiso. Y eso yo lo veo, después un jugador puede estar más o menos acertado pero en ese sentido no tengo nada que recriminar porque los está haciendo los esfuerzos”.