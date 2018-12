Álvaro Cervera: "Hemos ganado el partido por nuestra impronta"

El entrenador del conjunto amarillo hablaba sobre lo sucedido tras el encuentro ante el Rayo Majadahonda, un partido por el que no se mostró contento por el juego desplegado por los suyos, pero sí por el resultado final: "El partido se ha jugado a lo que ha querido el Rayo. Ellos han jugado más o menos a lo que proponen y nosotros no teníamos las armas para jugar a lo que proponemos y a otra cosa no somos tan buenos." Continuaba analizando el trascurso del encuentro: "Al final nosotros también tenemos nuestra impronta, nuestra raza para sin, ser un gran partido, poder ganarlo."

Seguir con la racha de victorias refuerza al equipo para seguir trabajando: "Esto al final le viene bien a todo el mundo. Nos viene bien por los tres puntos, para ver que jugando a una cosa somos muy buenos, pero a otra regulares, y sobre todo que dejando la portería a cero tenemos muchas posibilidades de ganar." Una vez más, hablaba sobre las cualidades de su equipo: "Nosotros somos robo, contraataque, rapidez y en algún momento podemos manejar el partido, pero querer hacerlo cuando nosotros queremos nos cuesta mucho."

Sobre los cambios que hizo en la segunda parte, era claro: "Nosotros no teníamos rapidez y queríamos ponerlo en la delantera." Estaba contento con la reaparición de Romera: "Ha estado muy bien. Él es ratonero y con calidad, le falta un poquito de continuidad. pero claro que me alegro."

Para acabar, hablaba de lo que significa entrar en playoffs y del próximo partido ante el Málaga: "Es bonito. Hace poco mirábamos cuantos puntos le sacábamos al descenso, y ahora los que nos faltaban para entrar en playoffs, esto es el fútbol y vemos la cara bonita, pero llegará también la parte mala." Con ironía comentaba que el del viernes será un partido apasionante: "Sí, un partido apasionante. La pasión para vosotros, para nosotros no va a ser nada apasionante, ya te lo digo yo", finalizaba.