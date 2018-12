Cifuentes y Arias hablan sobre la renovación del portero

Este miércoles a medio día estaba prevista la comparecencia de un futbolista del conjunto amarillo como viene siendo habitual para hablar en la previa del partido del fin de semana, pero en esta ocasión y tras el anuncio sorpresa de la renovación del cancerbero Alberto Cifuentes, éste era el tema principal a tratar dejando aparcado el encuentro ante el Deportivo de la Coruña.

El director deportivo del club, Óscar Arias, acompañaba al capitán y era el encargado de abrir la rueda de prensa: "Alberto va a continuar con nosotros una temporada más y simplemente decir que para nosotros es una gran alegría el poder estar aquí y tener el reconocimiento con uno de los jugadores más importantes de la plantilla". Continuaba echando flores al guardameta: "Él es un ejemplo para todos y ojalá la temporada que viene volvamos a estar aquí ampliando un año más su vinculación al club".

Luego le tocaba al capitán valorar lo que supone para él seguir un año más vistiendo la camiseta amarilla: "Lo primero es agradecer a todo el club, a Óscar y al presidente la confianza depositada en mí. Ellos sabían y vosotros también, que ya no voy a seguir jugando en otro club que no sea éste, por mi edad y por lo que ha significado venir aquí". Se siente plenamente identificado con su equipo y así lo dejaba claro: "El tema del compromiso va en el carácter de cada uno. Me he comprometido bastante en todos los clubes que he estado, pero es indudable que llegaba aquí en el final de mi carrera y con dudas sobre si iba a continuar mucho o no y ya no me veo terminando". Para acabar hacía gala de su buen humor: "Óscar me verá seguro acabando algún día y vosotros más de uno ya me habéis querido ver terminar" soltaba con una sonrisa.