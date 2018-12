El renacer de Roberto Torres

Cuenta la poesía árabe y también en algunos de los primeros signos de la escritura egipcia, que hubo un ser mitológico que cada 500 años moría para resurgir de sus cenizas; el ave fénix. El fabuloso pájaro se decía que tenía prodigiosos poderes, controlar el fuego, sus lágrimas tenían propiedades curativas y tenía una fuerza sobrenatural. Y cuenta la leyenda que siempre, al final de su vida, volaba hasta Heliópolis para consumirse entre las llamas y posteriormente renacer.

Aplicando el símil del ave mitológico a Osasuna, en este ya no comienzo de temporada, sino final de la primera vuelta, se puede hacer un primer balance con resultados bastante positivos respecto de anteriores campañas. Observando la clasificación de segunda con cierto detalle, se sitñuan cerca de las posiciones que permiten la disputa de los playoffs de ascenso a la Liga Santander.

Por otro lado, están cerca de cumplir lo que Arrasate llama "ir sobre la hora del tren", o lo que otros llaman la "media inglesa", vencer en los partidos donde el equipo juega como en El Sadar y lograr puntuar en los choques a domicilio. El balance de goles a favor y en contra también es positivo, especialmente en casa, consolidándose como el segundo mejor local de la categoría. Y, quizás lo más importante, un intangible, uno de los santos y señas de este club, la comunión entre afición y equipo, ser un equipo reconocible, mezcla de Tajonar con jugadores que no son de la casa, la garra, el coraje, el no dejar de intentarlo hasta el final (como ha sucedido últimamente frente a Lugo o Alcorcón). En definitiva, está de vuelta Osasuna.

Resurge el club y con ello, la apuesta del entrenador a la hora de confeccionar el once, por determinados jugadores que, de una temporada a otra, tuvieron un rendimiento discreto, bien por no disponer de los minutos suficientes, o simplemente porque sus actuaciones no terminaron de ser las mejores. En este artículo cabe destacar la vuelta de uno de los futbolistas más importantes de Osasuna, el cual con sus goles, faltas botadas, y asistencias, se está convirtiendo en uno de los bastiones deportivos del equipo, Roberto Torres.

Los datos y últimas temporadas de Roberto Torres

Se puede comenzar el repaso a sus números desde una temporada de buen recuerdo para el aficionado rojillo, la 2015/16, tras una infausta campaña donde casi el equipo estuvo a punto de bajar a 2ªB, un Osasuna, liderado por Enrique Martín logró un inesperado ascenso a Primera. En aquel curso, la presencia del jugador navarro fue patente, posiblemente de los mejores que ha disputado, participando hasta en 42 partidos y anotando 12 dianas.

"En 18 partidos disputados esta campaña, Torres ha jugado en 17 de ellos y hasta la fecha ha anotado cinco goles." En la vuelta a la Liga Santander, Osasuna no completó un buen año (acabó descendiendo) y por extensión, las estadísticas de los jugadores también se resintieron. Entre las más notables una vez estuvo la del mediapunta, que disputó hasta 32 encuentros con un balance goleador de siete goles. A la siguiente temporada, de la mano de Diego Martínez, las cifras continuaron siendo discretas, en consonancia con el juego poco atractivo que practicaban los de Pamplona. En esta ocasión su participación en número de partidos fue bastante pareja (35), sin embargo, en su debe está el número de dianas, que únicamente pudo anotar un par.

Las buenas rachas, el buen estado de forma y la confianza depositada de un entrenador en el jugador, suelen ser factores a destacar para que el futbolista dé lo mejor de sí mismo. En la actual campaña las cifras hablan por sí solas, donde, tras 18 partidos disputados, Roberto Torres ha jugado en 17 de ellos. Tras un comienzo donde quizá el número de minutos fue menor y la costumbre era verlo como un revulsivo para las segundas partes, una serie de grandes actuaciones en los minutos que tuvo (alguna asistencia, goles determinantes), acabaron por otorgar al jugador una titularidad totalmente justificada. Es precisamente en estos últimos encuentros, donde se ha visto la mejor versión del canterano, anotando hasta la fecha cinco goles, un pase decisivo, además de una sensación permanente de alerta para las defensas contrarias. Y que dure.

Goles que ganan partidos.

Viendo el comportamiento del equipo desde el inicio de la campaña hasta ahora, no cabe duda de que ha mejorado mucho sus prestaciones, tanto en resultados como en sus actuaciones, especialmente en los partidos a domicilio. Por otro lado, uno de los factores que permite a Osasuna disfrutar de la pelea por la zona noble de la clasificación reside en El Sadar, donde tras varias temporadas ha vuelto a ser un fortín, donde nadie ha conseguido batir al equipo rojillo.

"Osasuna ha logrado sumar hasta 14 puntos en los últimos 20 minutos de partido." Que nadie haya conseguido esto último no quiere decir que Osasuna gane fácil sus partidos, de hecho, gran parte de sus remontadas, triunfos en definitiva, se fraguan en los últimos minutos del encuentro (según la estadística aportada por @J18Klinsmann, los rojillos han logrado sumar hasta 14 puntos en los últimos 20 minutos, anotándose ocho goles). Los tantos de Roberto Torres han coincidido precisamente con estos últimos instantes y remontadas, a continuación se recuerdan tres de ellos.

Gol de falta de Roberto Torres para poner el 3-1 para firmar el triunfo en El Sadar ante el Córdoba.

El magnífico gol de falta botado por el jugador que permitió a Osasuna remontar frente al Málaga (2-1).