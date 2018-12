Los últimos minutos de Osasuna están siendo espectaculares esta temporada, el equipo lucha hasta el final con tal de llevarse todos los puntos posibles. Jagoba Arrasate y su manera de entender el juego han conseguido la vuelta de la conexión entre los jugadores y la afición. Gran parte de ello gracias a la lucha y rendimiento creado en los últimos compases de los partidos. Los datos son impresionantes.

Osasuna en los últimos 20 minutos de partido en El Sadar ha conseguido anotar ocho goles, los cuales han dado 14 puntos al conjunto rojillo. La afición tiene motivos de sobra para estar ilusionada. La mejoría en juego es notable: el equipo crea peligro, mueve el balón muy bien, pelea sin parar, y un largo etc. Esto último era muy común de Osasuna en El Sadar, pero se había perdido en los últimos años. El estadio de los de Pamplona, que siempre había sido un estadio temido, se volvió en un campo en el que sumar no era difícil. Ejemplo de ello la temporada pasada, ya que el club sumó más puntos fuera y mostró una imagen muy pobre en su casa.

Una de las cosas que menos gustaba a la afición la temporada pasada era el conformismo que mostraban tanto jugadores como el entrenador con el resultado. La afición quería ver a los suyos peleando por ganar y sumar tres puntos, y se encontraban cada domingo con un equipo que se conformaba con empatar. Un juego muy defensivo y conformista, que nunca ha sido característica de Osasuna.

Osasuna esta temporada ha tenido un inicio de liguero muy bueno en casa. No ha conocido la derrota, sigue invicto a falta de un solo partido en Pamplona para acabar la primera jornada. Esto no ocurría desde la temporada 2011/12, cuando el equipo de Mendilibar consiguió 18 puntos en casa. El conjunto de Jagoba supera esos datos con 23 puntos en El Sadar.

Pelea hasta que el árbitro pite el final

Osasuna no se rinde, ni en los últimos minutos. Que el rival se adelante en el marcador no afecta a los rojillos, que se motivan y luchan con más ganas para remontar. Los partidos contra el Málaga y Alcorcón son ejemplo de ello, rivales muy difíciles y directos además. Ambos equipos son muy completos, de hecho, van por delante de en la clasificación, conjuntos que no se dejan ganar. Y en los dos encuentros, los de Pamplona han conseguido darle la vuelta y remontar: contra el Málaga, en el minuto 80 Juan Villar y Torres en el 83; frente al Alcorcón, Xisco en el 71 y Torres en el 82. El duelo contra el Lugo es otro ejemplo, parecía que el marcador no se iba a mover, e Iñigo Pérez en el 90 anotó creando una gran fiesta en El Sadar. En otros en los que el equipo ha ido por delante, tampoco ha sido motivo para calmar el resultado. Los navarros en el 71 marcaron al Córdoba adelantándose otra vez (2-1), ante este resultado el equipo siguió luchando y en el 76 Torres cerró con gol.

Roberto Torres celebra un gol. Foto: Osasuna

En este Osasuna la figura de Roberto Torres es muy importante. El navarro ha anotado cinco goles y todos ellos para culminar remontadas. En el último partido marcó un golazo desde fuera del área consiguiendo la remontada, gracias al encuentro que completó ha sido nombrado 'MVP' de la jornada 18 de LaLiga 1|2|3. Este equipo ha conseguido ser una piña, conectar con la grada, desfrutar jugando. No bajan los brazos nunca y enganchan.