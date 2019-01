Edu Ramos: "Era un partido que nadie quería perder"

El centrocampista volvía al once titular por la baja de Garrido y completaba un partido muy completo tras bastante tiempo sin entrar en el equipo. Un encuentro tan disputado y ante el líder dejaba a los jugadores con un regusto agridulce tras el empate: "Fue un partido muy complicado y ante un rival muy fuerte, sabíamos que el partido se decidiría por detalles y no ha habido muchas ocasiones para el espectador".

Sobre su actuación individual se mostró satisfecho: "Garrido es un jugador fundamental por nuestro estilo de juego y era muy difícil cubrirle pero he intentado hacerlo lo mejor posible, hacer mi fútbol y aunque un poco cansado me he encontrado muy bien y muy contento por volver al once".

Para acabar comentó el respeto que se tuvieron ambos equipos, sobre todo en la segunda mitad: "Al final iban pasando los minutos y nadie quería perder. El cero a cero nos sabe a poco porque en casa buscamos los tres puntos pero ahora toca descansar", finalizaba.

El otro jugador encargado de atender a los medio en zona mixta fue Dani Romera, que entró una vez más en la segunda parte sustituyendo a Lekic: "Ellos eran los líderes de la categoría, tiene muy buen equipo y buenos jugadores y ha sido un partido competido. Nos quedamos con un punto pero hay que pensar en la semana siguiente e ir a por los tres puntos".

Como Edu Ramos también fue cuestionado sobre su actuación personal en el encuentro: "Yo he salido a intentar aportar lo que he podido y he intentado meter un gol aunque no he estado acertado. Lo importante era puntuar y aunque sepa agridulce es bueno".

El delantero protagonizó una de las jugadas polémicas del partido, un posible penalti a favor: "Me da un poco con la cabeza pero no se pita. Puede que sea mala suerte como en Málaga pero el equipo ha estado mejor que la semana pasada y con eso hay que quedarse".

Sus últimas palabras eran sobre su aportación al conjunto: "Yo intento dar todo y aprovechar la oportunidad y ser titular. Yo estoy con el club a muerte y tengo contrato para seguir aquí", acababa.